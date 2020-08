Il migliore FitBit: come scegliere il modello giusto per te

La tecnologia si può indossare e portare sempre con se nel corso delle proprie giornata, ma è importante sapere scegliere quale dispositivo mettersi al polso. Con la nostra selezione dei migliori Fitbit vogliamo aiutarti a scegliere il migliore smartwatch Fitbit per le tue esigenze. Sono tantissimi i wearable attualmente in commercio, tra fitness tracker, smartwatch, sportwatch e quant’altro la possibilità di scelta è davvero vasta. Ognuno di noi però ha uno stile di vita diverso e poter indossare un dispositivo rispetto ad un altro può fare notevolmente la differenza.

Perché scegliere un Fitbit?

Fitbit è uno dei principali produttori di questo settore, è stato il primo produttore a diventare effettivamente famoso nel settore dei wearable ed è stato recentemente acquisito da Google. Dire Fitbit significa orientarsi verso modelli eleganti e funzionali, affidabili e con prestazioni tecniche di livello. Con un dispositivo Fitbit al polso si ha accesso ad un vero e proprio mondo di misurazioni e rilevazioni, ma anche di statistiche e consigli utili su come migliorare la propria attività fisica, la propria alimentazione e il proprio riposo.

Esiste il migliore Fitbit per ognuno di noi, bisogna solamente trovarlo. Abbiamo quindi raccolto 5 dei migliori Fitbit in circolazione, suddividendoli in base allo stile di vita e alla tipologia di dispositivo di cui si può aver bisogno.

Migliore Fitbit per l’uso quotidiano: Fitbit Alta HR

Partiamo da un fitness tracker compatto e dal design molto sobrio e minimal: Fitbit Alta HR. Si tratta di un dispositivo consigliato per l’utilizzo quotidiano, da indossare sia in ambito professionale insieme ad una giacca e una camicia, che per un abbigliamento più informale. Il design di questo modello è davvero eccezionale ed è ottimo sia per gli uomini che per le donne. È un modello dalle ottime caratteristiche tecniche, con un’autonomia di circa 7 giorni e cardiofrequenzimetro integrato per il monitoraggio del battito cardiaco. A livello di funzionalità troviamo il contapassi, il calcolo delle calorie bruciate e il monitoraggio della qualità del sonno. Alta HR è un ottimo assistente per chi pratica sport, è in fatto in grado di tracciare l’intensità degli esercizi e di tener traccia delle misurazioni del battito cardiaco. Il Fitbit Alta HR è un dispositivo non impermeabile e privo di sensore GPS, ma è una scelta che permette di avere al polso un dispositivo completo e venduto ad un prezzo veramente competitivo e allettante.

Il migliore con GPS integrato: Fitbit Charge 4

Apparentemente sobrio e semplice, ma dal punto di vista dell’efficienza, delle funzionalità e dell’affidabilità, il Fitbit Charge 4 non ha nulla da invidiare agli altri fitness tracker in circolazione. È il primo fitness tracker a marchio Fitbit che integra il GPS rivelandosi quindi perfetto per coloro che amano fare attività fisica all’aperto. È un dispositivo inoltre perfetto anche per la vita di tutti i giorni avendo il sistema di pagamento Fitbit Pay, la compatibilità con Spotify e un display luminoso e facilmente leggibile. Impermeabile, con la possibilità di fissare obiettivi e con un’autonomia di circa sette giorni, il Charge 4 è un tracker di grande livello che merita di essere preso in considerazione. Fitbit Charge 4 è uno dei nostri fitness tracker preferiti, lo abbiamo infatti inserito nella nostra selezione delle migliori fitness band.

Quello economico: Fitbit Flex 2

Se avete già un orologio al polso e non volete separarvene, ma desiderate comunque avere a disposizione un dispositivo tecnologico ed in grado di tener traccia delle vostre attività quotidiane, il Fitbit Flex 2 è quello che fa per voi. È una versione “light” del classico fitness tracker, priva del display e che affida le indicazioni ad un sistema di LED colorati. La particolarità del Fitbit Flex 2 è quella di poter essere indossato al polso come un classico fitness tracker, come fosse un bracciale, ma anche al colle come un ciondolo. Nella sua semplicità è un dispositivo comunque completo delle principali misurazioni sportive (che si avviano automaticamente) tra cui la corsa, il nuoto (è un dispositivo impermeabile), la bicicletta, l’attività aerobica e di quelle per la qualità del sonno. È possibile anche impostare una sveglia che si attiva tramite vibrazione per un risveglio più soft.

Il più completo: Fitbit Ionic

Fitbit Ionic è probabilmente il dispositivo più completo di questo produttore. Su un display quadrato a colori è possibile visualizzare una quantità impressionante di informazioni, fra le altre: qualità del sonno, tracciamento automatico degli allenamenti (tra il quale il nuoto), avvisi di inattività e gestione delle notifiche dello smartphone. Grazie al GPS integrato è possibile monitorare il percorso fatto e ottenere misurazioni ancora più precise. Fitbit Ionic è dotato anche di una memoria interna sulla quale salvare più di 300 brani e ascoltarli con le cuffie wireless associate. L’autonomia è di 4 giorni ed è possibile anche usufruire del sistema di pagamento contactless. Dal punto di vista del fitness troviamo il monitoraggio delle principali attività sportive e la possibilità di ricevere informazioni utili direttamente sul display. È presente il monitoraggio del battito cardiaco tramite tecnologia PurePulse più precisa ed efficiente.

Il Fitbit per chi cerca uno smartwatch: Fitbit Versa 2

Fitbit non è solo fitness tracker, ma anche smartwatch completi e di grande livello, come il caso del Versa 2. Parliamo di un dispositivo impermeabile, con cardiofrequenzimetro integrato, un’autonomia di 5 giorni e tutte le funzioni (notifiche, meteo, controllo del sonno, eccetera) presenti in uno smartwatch. Inoltre il Fitbit Versa 2 è spettacolare dal punto di vista estetico, con un design sottile e un abbinamento cromatico davvero elegante.

La scelta per gli esercizi quotidiani: Fitbit Inspire HR

Economico, dal design minimal e pulito, Fitbit Insipre HR è perfetto per chi non cerca un tracker sofisticato ma punta all’essenziale. Questo è un modello molto semplice, dotato di display, controllo dell’attività, sensore per la misurazione del battito cardiaco e che può sfruttare il GPS dello smartphone. Compatibile sia con gli smartphone iOS che Android, Inspire HR è uno degli ultimi arrivati in casa Fitbit ed è rivolto a coloro che vogliono fare attività fisica quotidiana senza bisogno di avere troppi dati, numeri e statistiche.