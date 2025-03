Microsoft introduce Phone Connection in Copilot: un assistente virtuale più personale su Windows

Microsoft ha avviato il rilascio di una nuova funzionalità chiamata Phone Connection all’interno di Copilot su PC Windows. Questa opzione mira a offrire un’esperienza più personalizzata integrando i dati presenti nel tuo smartphone Android e consentendoti di eseguire compiti frequenti attraverso comandi in linguaggio naturale.

La funzionalità Phone Connection: cosa offre

La novità del Phone Connection permette a Copilot di collegarsi al tuo smartphone Android, consentendo di eseguire varie operazioni direttamente da Windows. L’obiettivo di Microsoft è quello di facilitare l’interazione tra il PC e il telefono, rendendo più semplice gestire le attività quotidiane. Tra le funzionalità disponibili, ci sono l’invio di messaggi, la programmazione di allarmi e timer, e le ricerche di percorsi tramite il dispositivo.

Secondo quanto riportato, il nuovo setting è già visibile nell’app Copilot di Windows e si presenta come la possibilità di “Collegamento Telefonico”, che mira a rendere l’assistente virtuale più personalizzato. A supporto, Microsoft afferma di voler sfruttare i dati archiviati sul tuo smartphone per arricchire l’esperienza utente.

Limitazioni attuali dell’assistente virtuale

Nonostante il potenziale della funzionalità, si sono riscontrati alcuni problemi nell’esecuzione di attività attraverso Copilot. Quando è stato testato l’invio di messaggi o l’impostazione di un timer, l’assistente ha inviato una notifica al telefono Android con il compito da eseguire, ma non ha completato l’azione in modo diretto. Questa dinamica richiede, in effetti, di prendere il telefono per confermare l’operazione, rendendo il processo meno immediato rispetto all’esecuzione diretta su Windows.

La mancanza di immediatezza viene anche evidenziata dal fatto che Copilot ha mostrato messaggi non aggiornati, complice un apparente problema di sincronizzazione tra le app Phone Link e Link to Windows. Solo dopo un riavvio, l’assistente ha mostrato messaggi più recenti, ma non sempre i più aggiornati che sarebbero visibili tramite l’app Phone Link.

Caratteristiche esclusive per gli utenti Samsung

Per coloro che possiedono smartphone Samsung, sono disponibili funzionalità aggiuntive, come la navigazione tramite Google Maps e la possibilità di annullare allarmi e timer. Tuttavia, non ci sono stati test diretti su queste funzioni, quindi resta da vedere quanto bene funzionino.

Nonostante le lacune, Phone Connection rappresenta comunque un’idea innovativa di Microsoft. Gli utenti sembrano dover ancora aspettare affinché questa opzione raggiunga la sua piena funzionalità. Secondo la documentazione ufficiale, la funzionalità è in fase di diffusione progressiva e dovrebbe diventare ampiamente disponibile entro febbraio 2025.

L’atmosfera attuale intorno a Copilot

Mentre Microsoft tenta di posizionare Copilot come un assistente virtuale di alto livello, la chiara richiesta degli utenti è che questa tecnologia dimostri di poter effettivamente semplificare le loro vite. Fino ad ora, tuttavia, l’implementazione di Phone Connection sembra essere solo un passo nella giusta direzione, ma con molte aree che necessitano di miglioramenti.

Hai già provato la funzionalità Phone Connection su Copilot? Qual è stata la tua esperienza nel compiere attività sul tuo smartphone Android? Raccontacelo!