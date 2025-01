Microsoft integra l’iPhone con Windows 11: nuove funzionalità in arrivo per gli utenti Insider

Un'importante novità sta per arrivare per gli utenti di Windows 11, in particolare per quelli che si sono iscritti ai programmi Insider nei canali Dev e Beta. Microsoft sta testando una nuova funzionalità che punta a migliorare l'integrazione tra i dispositivi iPhone e il sistema operativo Windows. Essa promette di semplificare l’interazione tra il computer e gli smartphone Apple, un passo significativo per tanti utenti che utilizzano sia dispositivi Windows che iPhone.

Novità dell’interfaccia di Windows 11

Tra le novità introdotte, una delle più rilevanti è l'aggiunta di un pannello laterale nel menu di avvio. Questa nuova sezione permetterà agli utenti di monitorare rapidamente lo stato della batteria dell'iPhone, oltre a fornire un accesso diretto a messaggi e chiamate. Tale funzione è accompagnata da un comodo pulsante per gestire i trasferimenti di file, rendendo il tutto molto più immediato e pratico. Gli utenti Windows stanno già familiarizzando con simili funzionalità per i dispositivi Android, ed è quindi un piacevole sviluppo vedere queste opzioni estese anche al sistema operativo iOS.

Requisiti per i nuovi utenti Insider

Per poter usufruire di queste nuove funzionalità, sarà necessario avere Windows 11 Insider Preview Build 4805 o superiore e Phone Link nella versione 1.24121.30.0 o successiva. Inoltre, è fondamentale che i computer siano compatibili con il Bluetooth LE e che siano configurati con un account Microsoft attivo. L’attivazione di queste funzioni potrebbe migliorare significativamente l’esperienza utente, permettendo un'interazione fluida tra il PC e l'iPhone, facilitando la gestione delle comunicazioni quotidiane e l'accesso ai contenuti.

Tempistiche di rilascio delle funzionalità

Le nuove caratteristiche saranno gradualmente rese disponibili agli utenti di Windows 11. Le aspettative di Microsoft danno una tempistica positiva, con una pianificazione per includere questa funzionalità anche nelle versioni regolari di Windows 11 nei prossimi mesi. Questo ampliamento delle opzioni per i servizi mobile è un modo concreto per migliorare l'ecosistema Windows, rendendo le piattaforme più interoperabili e accessibili agli utenti che utilizzano sia dispositivi Apple che Windows.

Microsoft mira a rafforzare la connessione tra i vari dispositivi, e queste modifiche testimoniano l’impegno dell’azienda nei confronti dei propri utenti. Man mano che queste funzionalità verranno testate e perfezionate, ci si aspetta un feedback positivo da parte della community Insider che gioca un ruolo cruciale nel fornire suggerimenti e correzioni prima del lancio ufficiale.