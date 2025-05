Meta lancia nuove funzionalità per utenti con disabilità visiva grazie agli occhiali smart Ray-Ban

Meta ha presentato due nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza degli utenti non vedenti o con scarsa vista, sfruttando la fotocamera degli occhiali smart Ray-Ban Meta e le potenzialità di Meta AI. Questo annuncio è stato fatto in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità, sottolineando l’impegno dell’azienda verso un’innovazione accessibile.

Personalizzazione delle descrizioni ambientali

Nei prossimi settimane, Meta AI sarà disponibile per tutti gli utenti negli Stati Uniti e in Canada. La nuova funzione consente di personalizzare l’assistente intelligente per offrire descrizioni più dettagliate dell’ambiente circostante. Gli utenti potranno chiedere informazioni riguardo ciò che li circonda e ricevere risposte avanzate. In un breve video rilasciato con l’annuncio, si vede Meta AI che descrive un parco vicino all’acqua, dettando particolari come “aree verdi ben curate”. Questa attenzione ai dettagli mira a facilitare l’interazione con il mondo esterno per chi ha difficoltà visive.

La funzione può essere attivata selezionando “risposte dettagliate” nella sezione Accessibilità delle impostazioni dell’app Meta AI. Attualmente, questa opzione è disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti e in Canada, ma Meta prevede di estendere le risposte dettagliate a ulteriori mercati in futuro, anche se non sono state fornite indicazioni su quando o quali paesi beneficeranno di questa novità.

Collaborazione con Be My Eyes

Meta ha annunciato l’introduzione della funzione “Chiama un volontario”, già anticipata a settembre scorso in collaborazione con l’organizzazione Be My Eyes. Questo servizio sarà presto attivo in tutti i 18 paesi in cui Meta AI è supportato. Grazie a questa innovazione, gli utenti con disabilità visive utilizzando gli occhiali Ray-Ban Meta potranno ricevere supporto da una rete di oltre 8 milioni di volontari. Questi ultimi possono assistere in attività quotidiane, come seguire ricette o trovare oggetti sugli scaffali.

Attivando la funzione con la frase “Ehi Meta, Be My Eyes”, il volontario potrà visualizzare l’ambiente dell’utente attraverso un feed video in diretta dalla fotocamera degli occhiali. Aiutando tramite gli altoparlanti, il volontario potrà fornire descrizioni e indicazioni, migliorando così l’autonomia e la qualità della vita per chi affronta sfide visive quotidiane.

L’importanza dell’accessibilità tecnologica

L’impegno di Meta verso l’inclusione dei disabili visivi segna un passo significativo nella tecnologia e nell’interazione sociale. Offrire strumenti e funzionalità pensati per migliorare l’accesso e l’uso della tecnologia è fondamentale in un mondo sempre più digitale. La sfida rimane quella di abbattere le barriere e rendere il progresso tecnologico accessibile a tutti, favorendo una maggiore indipendenza e partecipazione per le persone con disabilità visive.

Le nuove opzioni offerte da Meta non solo dimostrano il potenziale degli occhiali smart ma sottolineano anche la crescente responsabilità delle aziende tecnologiche nel garantire che i loro prodotti siano utilizzabili da un pubblico il più ampio possibile.