L’industria 5G è pronta per il decollo, ma ci sono ancora ostacoli da superare

La tecnologia 5G sta guadagnando terreno nel settore industriale, ma la sua adozione su larga scala rimane un obiettivo da raggiungere. Nonostante i potenziali vantaggi, molte aziende si trovano di fronte a sfide significative. Il dibattito, svoltosi durante la Hannover Messe 2025, ha evidenziato come costi e complessità siano fra le principali incertezze per l’implementazione della rete.

Sfide nell’adozione del 5G industriale

Andreas Mueller, presidente di 5G-ACIA e direttore di Bosch 6G, ha sottolineato che l’adozione del 5G nel settore industriale è ostacolata da una serie di fattori. Nonostante i segnali positivi provenienti da alcune imprese, il timore di costi elevati e un’infrastruttura complessa rendono molte organizzazioni diffuse scettiche riguardo a questa innovazione. Molte aziende, in particolare quelle di medie dimensioni, non sono ancora pienamente consapevoli dei benefici che 5G può offrire. La mancanza di esempi concreti di successo rappresenta un fattore di freno, evidenziando l’importanza di una campagna informativa e di educazione in merito.

Inoltre, la questione economica gioca un ruolo cruciale nel rallentare l’adozione. Le piccole e medie imprese sono spesso più vulnerabili alle fluttuazioni del mercato e, di conseguenza, esitano a investire ingenti somme in tecnologie avanzate. Si rende quindi necessario un lavoro di sensibilizzazione per chiarire i ritorni economici attesi da un’eventuale implementazione.

Le opportunità del 5G nei grandi spazi industriali

Daniel Mai di Siemens ha descritto il 5G come una tecnologia già “provata” e afferma che i suoi clienti si stanno muovendo verso la sua adozione. Tuttavia, lo scenario economico attuale non facilita questa transizione. Ci sono, però, significative opportunità nei grandi spazi industriali, dove i costi dell’infrastruttura di cablaggio tradizionale possono essere proibitivi. Mai ha evidenziato la necessità di una maggiore integrazione e supporto nativo per molti dispositivi, insieme alla frammentazione delle normative sullo spettro a livello globale, come ostacoli da superare.

L’adozione del 5G potrebbe infatti rivoluzionare il modo in cui le industrie operano, riducendo i costi e migliorando l’efficienza operativa. Le aziende possono progettare sistemi più agili e reattivi, a patto che riescano a superare le difficoltà per un’implementazione uniforme della tecnologia.

La struttura aziendale e la gestione del 5G

Duncan Hawkins di Ericsson ha evidenziato come la struttura interna delle aziende possa influenzare notevolmente l’implementazione del 5G. Spesso, la responsabilità dell’adozione ricade sulla divisione IT o OT, generando confusione e rallentamenti nei processi decisionali. La mancanza di una chiara leadership su questo tema, unita ai cicli di bilancio aziendali, rende difficile progredire in modo armonioso. Senza una solida formazione e consapevolezza riguardo ai benefici del 5G, diventa ancora più complicato giungere a una diffusione massiccia.

L’importanza di casi di successo

Nonostante gli ostacoli esistenti, la spinta per il 5G continua a guadagnare forza. Vodafone ha messo in evidenza la necessità di non concentrarsi su un solo utilizzo privilegiato, ma piuttosto di esplorare diverse applicazioni che possano rendere più giustificabili gli investimenti in 5G. Negli Stati Uniti, Verizon sta affrontando un cambiamento significativo, poiché le prove sono concluse e l’attenzione è ora rivolta a implementazioni complete, iniziando da progetti semplici e ampliando progressivamente le funzionalità.

Prospettive future

Benché vi siano ancora numerosi aspetti da chiarire riguardo ai dispositivi, ai costi e alle strutture aziendali, la transizione dai test a implementazioni reali è in atto. Il messaggio è chiaro: il 5G non è più una mera ipotesi per il settore manifatturiero e industriale, ma una realtà in via di concreta attuazione. Recenti sessioni durante la Hannover Messe 2025 hanno dimostrato che la fase di prova del 5G industriale è terminata. Tuttavia, come dimostrano le difficoltà incontrate tra costi e giustificazioni applicative, è necessario affrontare con serietà queste problematiche affinché il 5G possa consolidare la sua presenza nelle industrie di domani.