Leapmotor si prepara a conquistare l'Europa con il nuovo SUV C10 e un sistema a range extender

Il marchio cinese Leapmotor, parte integrante del gruppo Stellantis, sta per lanciarsi sul mercato europeo con il suo SUV C10, caratterizzato dall’innovativo sistema a range extender. Questa strategia si rivela cruciale per l'espansione e l'aumento dell’adozione di veicoli elettrici nel continente. L'annuncio è stato svelato dal CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin, durante il Salone dell'Auto di Bruxelles.

La nascita di Leapmotor International e il suo obiettivo

Leapmotor International è stata concepita come una joint venture con l'intento di espandere la vendita dei veicoli Leapmotor in Europa. Questa entità è controllata per il 51% da Stellantis e per il 49% dalla stessa Leapmotor. La joint venture si propone di affrontare le sfide del mercato europeo, dove l'accettazione dei veicoli elettrici ha mostrato segni di incertezza. Il piano è lanciare il SUV C10, che offrirà un'opzione di range extender a benzina nei prossimi mesi.

Il contesto attuale offre molte incognite riguardo all'adozione dei veicoli elettrici in Europa, ma Xin ha espresso ottimismo, affermando di aspettarsi un "punto di svolta" nel settore degli EV tra tre anni, ispirandosi all'esperienza della Cina, il leader mondiale in questo ambito.

La tecnologia alla base del C10 REEV

Il SUV C10 REEV è equipaggiato con un motore elettrico da 213 CV situato all'asse anteriore, che riceve energia da una batteria da 28,4 kWh. Quest’ultima viene ricaricata tramite un motore a benzina, il quale, a differenza di un ibrido tradizionale, non trasmette potenza direttamente alle ruote. Secondo Xin, questa caratteristica permette al motore a combustione di funzionare sempre nella modalità più efficiente, offrendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e sostenibilità.

Il prezzo di mercato previsto per il C10 in Regno Unito è di circa £32.000, ovvero circa 37.000 euro, rendendolo il secondo modello disponibile nel Regno Unito dotato di sistema a range extender, dopo la Mazda MX-30 R-EV. Questo approccio rappresenta una valida alternativa per coloro che sono preoccupati per la rete di ricarica ancora in fase di sviluppo in Europa.

Produzione e localizzazione in Europa

Attualmente, la produzione del C10 avviene in Cina, il che implica che i veicoli commercializzati nell'Unione Europea devono far fronte a una tariffa d'importazione consistente del 31%. Tuttavia, Xin ha menzionato che ci sono possibilità concrete di produrre veicoli Leapmotor in stabilimenti Stellantis situati in Europa, oltre a quello di Tychy in Polonia, che già assembla il modello T03.

La strategia di produzione locale è vista come un modo per avvicinarsi al mercato, sfruttando la capacità produttiva esistente e riducendo i costi logistici. Questo potrebbe portare a una risposta più rapida alle esigenze dei clienti europei e a una maggiore competitività sul mercato.

Xin ha dichiarato che la decisione su quale stabilimento possa accogliere la produzione del marchio Leapmotor dipenderà da vari fattori, compresi la disponibilità di capacità e la solidità del modello di business. Stellantis gestisce stabilimenti in vari paesi europei, tra cui Francia, Germania, Italia, Serbia, Slovacchia, Spagna e Turchia, ma al momento non ci sono indicazioni chiare su quale di queste strutture potrebbe ampliarsi per accogliere Leapmotor.

Prospettive future per Leapmotor in Europa

L'inserimento del sistema a range extender e il potenziale spostamento della produzione in Europa rappresentano una parte fondamentale della strategia di Leapmotor per entrare nel mercato dei veicoli elettrici, affrontando problematiche come l'ansia da autonomia e i costi di produzione elevati. L'interesse verso i veicoli elettrici è in costante crescita, e Leapmotor intende posizionarsi come un attore significativo in un panorama in rapida evoluzione.

Mentre l'industria automobilistica europea si muove verso una maggiore sostenibilità, Leapmotor si prepara a seguire questa direzione, portando innovazione e nuove opportunità per i consumatori. Con l’introduzione del C10 e le sue caratteristiche uniche, l’azienda mira a catturare l'attenzione di un pubblico sempre più interessato a soluzioni ecologiche e praticabili.