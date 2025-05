Tesla e lesse: le accuse dei clienti tra false promesse e cambiamenti strategici

Una recente polemica ha colpito Tesla, attirando l’attenzione di numerosi clienti insoddisfatti che accusano il costruttore di auto di averli fuorviati. La questione riguarda specificamente le modalità di leasing delle auto elettriche, un argomento sensibile per chi ha scelto di noleggiare veicoli del marchio. Fino a poco tempo fa, i contratti di leasing prevedevano che i clienti non potessero acquistare i veicoli al termine del periodo di locazione. Le clausole stabilivano, infatti, che “l’intenzione è di utilizzare quei veicoli nella rete di ride-hailing di Tesla”.

La politica di leasing di Tesla: cambiamenti e controversie

Dal 2019, con il lancio della Model 3, Tesla ha adottato questa politica di leasing, estendendola poi alla Model Y. Tuttavia, la situazione è cambiata lo scorso novembre, quando l’azienda ha revisato le proprie condizioni. Nonostante i cambiamenti, i clienti rimangono perplessi poiché attualmente Tesla non ha a disposizione una flotta di auto autonome da noleggio. Infatti, le auto in leasing vengono aggiornate con software e successivamente vendute come veicoli usati a nuovi clienti, secondo quanto riportato da Reuters. Questo ha lasciato perplessi molti ex locatari che si aspettavano un’altra destinazione per le loro auto, sperando che potessero generare guadagni per l’azienda.

Questa dinamica ha creato tensioni tra coloro che si erano aspettati di vedere il loro veicolo guadagnare per Tesla all’interno di un sistema di condivisione di corsa, facendo così guadagnare la società. Molti hanno sentito di essere stati privati dell’opportunità di partecipare a questo processo e di guadagnare un ritorno sulle loro scelte, rendendo l’esperienza di leasing meno vantaggiosa di quanto inizialmente promesso.

L’usura dei modelli Model 3 e Y e il valore di rivendita

Anche se oggi i modelli Model 3 e Y stanno subendo una forte svalutazione, non sempre è stato così. Durante buona parte del periodo della politica di leasing senza opzioni di acquisto, sia la Model 3 che la Model Y hanno mantenuto un valore significativo. Se le opzioni di acquisto fossero state disponibili all’epoca, il costo d’acquisto finale potrebbe aver superato il reale valore di rivendita di queste auto a tre anni. Paradossalmente, quindi, la politica potrebbe aver protetto gli ex locatari dall’affrontare un costo eccessivo, anche se rimangono frustrati dalla mancanza di opportunità.

Questa ambiguità ha lasciato molte domande aperte sul futuro delle auto elettriche in leasing di Tesla e sulla gestione della flotta usata. I clienti si chiedono se sia veramente possibile vedere un giorno le auto in leasing integrarsi effettivamente in una rete di ride-hailing come promesso, o se rimarranno semplicemente veicoli da rivendere al miglior offerente.

Le aspettative per il futuro: network di ride-hailing e promesse di Musk

Nel mezzo di questa controversia, il valore delle azioni Tesla ha avuto un incremento significativo, grazie alla continua promozione del CEO Elon Musk sulla presunta capacità delle auto di guidarsi autonomamente. Secondo Musk, i veicoli autonomi sono pronti a iniziare le loro operazioni nel servizio di ride-hailing ad Austin, in Texas, già il mese prossimo. Questa affermazione sembra suscitare sia entusiasmo che scetticismo tra i consumatori e gli investitori.

La promessa di una rete di ride-hailing operativa potrebbe spennare i detrattori e, nel contempo, attrarre nuovi clienti desiderosi di abbracciare la tecnologia di guida autonoma. Tuttavia, il futuro resta incerto, e le attese comunicazioni di Musk continueranno sicuramente a generare discussioni tra i clienti e gli analisti di mercato sul reale potenziale di Tesla e sulla sua capacità di mantenere le promesse fatte.