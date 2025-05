Il piano dell’amministrazione Trump: riottenere gli standard di efficienza energetica può essere costoso per gli americani

Negli ultimi giorni, l’amministrazione Trump ha avviato un’iniziativa di deregulation che solleva molte preoccupazioni. Il Dipartimento dell’Energia ha annunciato la sua intenzione di annullare dodici standard di efficienza energetica, una decisione che potrebbe gravare pesantemente sui bilanci delle famiglie americane, facendo lievitare le bollette dell’elettricità per miliardi di dollari. Questo tentativo di ridurre le normative dipinge un quadro di risparmi presunti che, tuttavia, nasconde costi significativi per gli utenti finali.

La strategia di deregolamentazione del Dipartimento dell’Energia

Negli ultimi mesi, il DOE ha parlato di quella che definisce la sua “più grande iniziativa di deregulation nella storia.” Secondo le dichiarazioni ufficiali, eliminare normative considerate “gravose e costose” dovrebbe portare a un risparmio di 11 miliardi di dollari. Tuttavia, questa cifra non tiene conto dell’impatto economico sui cittadini americani, costretti a utilizzare elettrodomestici meno efficienti in termini di consumo energetico. L’analisi condotta dal progetto Appliance Standards Awareness Project ha rivelato che, ponendo a confronto i costi e i risparmi, il risultato finale si tradurrebbe in un incremento delle bollette elettriche pari a circa 43 miliardi di dollari per famiglie e aziende.

Joanna Mauer, direttrice ad interim di ASAP, ha espresso preoccupazione per l’orientamento del DOE. “Il Dipartimento considera solo i risparmi derivanti dalla revoca delle normative, ignorando del tutto i costi,” ha dichiarato. “I costi supererebbero di quasi cinque volte i risparmi stimati.” Quei costi significativi non possono essere trascurati, poiché andrebbero ad incidere sui budget familiari nel lungo termine.

Impatto degli standard di efficienza sulle famiglie americane

Uno dei punti più controversi riguarda il costo iniziale degli elettrodomestici ad alta efficienza, che spesso è superiore a quello delle alternative meno efficienti. Prendendo ad esempio gli standard per i condizionatori portatili, introdotti nel 2020, il DOE aveva previsto un costo aggiuntivo per i consumatori di circa 1 miliardo di dollari per l’acquisto di tecnologie più efficienti nei trent’anni successivi alla loro attuazione.

Questa spesa, tuttavia, deve essere messa in rielievo rispetto ai benefici economici a lungo termine. Infatti, gli standard raggiungono il loro scopo non solo riducendo il consumo energetico ma anche generando un risparmio nelle bollette nell’arco della vita utile di un prodotto. Per i condizionatori portatili, ad esempio, si prevedeva un risparmio per i consumatori di 4,1 miliardi di dollari durante lo stesso periodo di tempo. Questo si traduce quindi in un vantaggio netto per l’utente finale di circa 3,1 miliardi di dollari grazie all’efficienza energetica.

Prodotti colpiti dalla deregulation e il futuro dell’efficienza energetica

Gli standard sotto attacco non riguardano solo i condizionatori portatili, ma si estendono a una vasta gamma di prodotti di uso comune, tra cui forni a microonde, piani cottura convenzionali, purificatori d’aria, deumidificatori, alimentatori esterni e caricatori per telefoni e dispositivi vari. La revoca di queste regolazioni rappresenterebbe un colpo significativo per la tutela economica delle famiglie americane ed è parte di una strategia più ampia di abbattimento delle normative da parte dell’amministrazione Trump.

In risposta alle crescenti preoccupazioni, il segretario all’Energia Chris Wright ha dichiarato che l’amministrazione sta puntando a “riportare il buon senso,” riducendo la burocrazia messa in atto da normative ritenute esagerate per soddisfare le richieste del Green New Deal e aumentando i costi per i cittadini. Tuttavia, rimane da vedere come le famiglie affronteranno l’impatto economico delle politiche di deregulation nel lungo termine, dato che le bollette dell’elettricità potrebbero aumentare notevolmente per milioni di americani.