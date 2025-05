Gli incentivi fiscali a sussidio delle energie rinnovabili a rischio, il futuro della produzione americana in gioco

L’energia rinnovabile sta vivendo un periodo di forte espansione negli Stati Uniti, con numerose iniziative nel settore manifatturiero che potrebbero subire un duro colpo a causa dei possibili tagli agli incentivi fiscali legati all’amministrazione Biden. Questo scenario si fa sempre più complesso in attesa delle decisioni del Congresso, che sembra pronto a rivedere le agevolazioni attuate attraverso l’Inflation Reduction Act .

Boom della produzione di energie rinnovabili

Dal mese di agosto 2022, ben 250 aziende operanti nel settore del solare, dell’eolico e delle batterie hanno annunciato l’intenzione di creare o ampliare le proprie strutture produttive. Questo viene considerato un risultato significativo dopo l’approvazione dell’Inflation Reduction Act, che rappresenta il più grande investimento federale in materia di clima ed energia pulita. Se questi progetti entreranno in funzione entro il 2030, si prevede che genereranno oltre 575.000 posti di lavoro e contribuiranno annualmente con circa 86 miliardi di dollari al prodotto interno lordo, secondo una reportistica dell’American Clean Power Association .

Tuttavia, si segnala che i distretti repubblicani sono tra i maggiori beneficiari di queste agevolazioni fiscali per l’energia pulita. Questo mette in evidenza un paradosso: i legislatori del Partito Repubblicano stanno considerando l’idea di ridurre tali incentivi se attueranno il piano delineato dall’ex Presidente Donald Trump volti a sostenere un disegno di legge di spesa che intende abbattere quello che lui definisce una “truffa green new”.

Il rischio di una crisi nelle catene di approvvigionamento

Nonostante l’impennata della produzione, le catene di approvvigionamento legate all’energia solare risultano fortemente concentrate in Cina, sollevando preoccupazioni relative al lavoro forzato e alle violazioni dei diritti umani, specialmente nella regione dello Xinjiang. L’Inflation Reduction Act era concepita per incentivare la produzione interna, principalmente attraverso crediti d’imposta, e stava iniziando a mostrare i primi risultati. Secondo un report della Solar Energy Industries Association, la capacità produttiva di moduli solari è cresciuta del 190% negli Stati Uniti nell’ultimo anno.

L’eventuale approvazione di tali proposte legislative potrebbe nuocere il settore dell’energia pulita, causando la chiusura di fabbriche e perdite di posti di lavoro. MJ Shiao, Vicepresidente dell’ACP per la catena di approvvigionamento e la produzione, ha evidenziato in una conferenza stampa come le misure proposte possano avere un impatto devastante: “Da ciò che abbiamo visto nei testi della Commissione per le Finanze della Camera, queste misure vanno troppo lontano, troppo in fretta. I produttori che erano stati sostenuti da questi incentivi e che confidavano nell’impegno del governo, ora si sentono come se gli stessero tirando via il tappeto sotto i piedi.”

Questo clima d’incertezza si riflette non solo sui piani di sviluppo delle aziende, ma anche sul futuro del settore.