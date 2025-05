Spazio e salute: i cristalli alieni messi da parte per un futuro terapeutico

Nel mondo della scienza, la fusione tra spazio e salute potrebbe rivoluzionare le cure mediche. Recenti sviluppi hanno portato l’attenzione su cristalli sviluppati in orbita, che potrebbero avere un ruolo cruciale nella creazione di trattamenti innovativi contro il cancro. Una startup del Colorado, la Sierra Space, si prepara al lancio del suo aereo spaziale riutilizzabile, il Dream Chaser, per testare un modulo stampato in 3D progettato da Merck, un gigante farmaceutico. Se tutto andrà bene, questo potrebbe segnare un’epoca nuova per la farmacologia, annullando la paura di cristalli alieni distruttivi riportati nel cult movie “The Andromeda Strain”.

Gli inizi della ricerca sui cristalli spaziali

L’idea di cristalli spaziali può sembrare un concetto futuristico o addirittura esoterico, ma ha una base scientifica ben radicata. Le ricerche condotte dalla National Lab dell’ISS mettono in evidenza come la crescita di cristalli in microgravità produca risultati migliori rispetto a quelli ottenuti sulla Terra. Questo fenomeno è attribuito al movimento più lento e uniforme delle molecole che compongono la struttura cristallina.

Negli anni ’80, gli scienziati iniziarono a studiare la cristallizzazione nello spazio, dapprima attraverso voli di prova e successivamente con l’uso dello Space Shuttle. Sebbene all’epoca si fosse riposta molta fiducia in questa tecnologia, lo sviluppo è stato ostacolato principalmente dagli alti costi. Ogni missione per la NASA costava circa 1,5 miliardi di dollari, una cifra esorbitante anche per le aziende farmacologiche.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Con l’avvento di SpaceX e di altri concorrenti, i costi di accesso allo spazio sono diminuiti drasticamente, ma rimaneva irrisolta la questione della delicatezza del materiale da trasportare. Un atterraggio aspro sarebbe compromesso la qualità delle strutture cristalline appena formate. L’astronauta ex NASA Tom Marshburn ha paragonato l’atterraggio in capsule, come nel caso del Dragon, a un incidente automobilistico a 32 km/h, un impatto che non favorirebbe affatto il trasporto di cristalli delicati.

Il sogno di una nuova generazione di trasporti spaziali

Il Dream Chaser di Sierra Space emerge come una soluzione promettente ai problemi di costo e delicatezza. Questo spacecraft di dimensioni contenute ha un design solido e funzionale, ispirato ma non identico allo Space Shuttle. La sua forma consente non solo di sfruttare meglio lo spazio disponibile all’interno dei razzi, ma anche di effettuare atterraggi precisi ovunque sia possibile farlo con un aereo di linea.

Non avendo bisogno di una pista lunga tre miglia come il suo predecessore, il Dream Chaser può atterrare su piste più piccole, aumentando le sue possibilità di operare in varie località. La cosa più importante è che, al momento, non verrà mai equipaggiato con un equipaggio a bordo, minimizzando così i rischi in fase di ritorno. Questa macchina è progettata per sviluppare un programma di trasporto spaziale più efficiente e economico.

NASA ha riconosciuto il potenziale di Dream Chaser e, dopo che Sierra Space si è classificata terza nel contratto per i veicoli spaziali commerciali, ha assegnato contratti per il trasporto di carico orbitale, rendendo possibile il rilancio del progetto attraverso le sue capacità innovativa.

Il potenziale della microgravità nella farmacologia

Il progetto di collaborare con Merck rappresenta un’importante occasione per svelare il potenziale delle ricerche sui cristalli in orbita. Un modulo stampato in 3D, contenente tubi e capsule, sarà testato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Qui, un astronauta attiverà alcune valvole, permettendo al contenuto di essere raccolto e riportato sulla Terra per la valutazione da parte di esperti di Merck. La rapidità del recupero del materiale è un aspetto fondamentale: a differenza di capsule tradizionali, il Dream Chaser sarà in grado di rimuovere il carico un’ora dopo l’atterraggio, accelerando il ciclo di ricerca e sviluppo.

Anche se l’ISS è destinata a essere dismessa entro la fine del decennio, Sierra Space sta posizionando i propri moduli orbitanti inflabili come alternative commerciali. Con una crescente domanda nel settore e l’ingresso di player come Venus Aerospace, Radian Aerospace e Virgin Galactic nel mercato del trasporto spaziale, il potenziale per lo sviluppo di trattamenti farmaceutici avanzati rimane alto.

Il futuro dei trasporti spaziali e i sogni di esplorazione umana

Mentre il Dream Chaser attualmente trasporterà solo carico, le innovazioni nel suo design potrebbero eventualmente consentire il trasporto umano. Con la capacità di attrarre gli astronauti per il suo aspetto pratico e la potenzialità di operare in vari scenari, le speranze di una futura esplorazione umana potrebbero non essere poi così remote.

La prima Dream Chaser, chiamata Tenacity, è attualmente nei controlli finali e pronta a partire per l’ISS, mentre un secondo velivolo, Reverence, è in produzione. Lo scenario futuro si preannuncia affascinante: la fusione dei progressi tecnologici e della medicina potrebbe finalmente realizzare un sogno di lunga data, dove la salute umana e la scoperta spaziale procedono di pari passo.

Il mondo della ricerca spaziale sta prendendo una forma concreta e, alla luce degli sviluppi recenti, chi sa cosa ci riserverà il prossimo futuro?