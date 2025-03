Le novità nella gestione delle password con l’uscita della nuova app di Apple

La gestione delle password ha ricevuto un significativo miglioramento grazie al lancio della nuova applicazione Passwords di Apple, disponibile su iOS 18 e macOS 15. Nonostante io utilizzi l’app di Apple quotidianamente, ci sono ancora diverse funzionalità che mancano, che mi spingono frequentemente a tornare a 1Password.

Le categorie di dati sicuri supportate da 1Password

L’app di Apple Passwords consente di memorizzare soltanto password, passkey, codici di verifica e informazioni sulle reti Wi-Fi. Tuttavia, 1Password offre molte più opzioni, con categorie aggiuntive di dati che sono fondamentali per una gestione completa delle informazioni. Queste tre categorie, in particolare, mi convinceranno sempre a ricorrere a 1Password.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Carte di credito

Da anni, ho memorizzato informazioni su carte di credito e di debito all’interno di 1Password. Purtroppo, Apple Passwords non prevede questa funzionalità. Anche se l’app Wallet di Apple dovrebbe colmare questa lacuna, in realtà non è così utile. Oltre alla Apple Card, le altre carte non mostrano dettagli completi. Infatti, posso visualizzare solo le ultime quattro cifre. Pertanto, ogni volta che ho bisogno di accedere a informazioni relative alle mie carte di credito, sono costretto ad aprire 1Password.

Conti bancari

Un’altra opzione comoda che 1Password offre è la possibilità di memorizzare numeri di conto e codici di routing bancario. Anche in questo caso, Apple Passwords non prevede questa funzionalità. Sebbene potrei aprire varie app bancarie per trovare le informazioni necessarie, ho ormai preso l’abitudine di avere tutto in un unico posto: 1Password. Questo rende il processo molto più semplice e veloce.

Note sicure

In questo campo, Apple ha realizzato un’app migliore, ma non grazie all’app Passwords. Infatti, l’app Note di Apple è un’ottima alternativa. Posso impostare note bloccate nell’app per custodire informazioni sensibili simili a quelle che ho in 1Password. Tuttavia, è importante sottolineare che Apple Notes sarebbe anche il posto giusto dove aggiungere informazioni di carte di credito e dati bancari.

Forse è solo l’abitudine da anni di utilizzare 1Password, ma preferirei mantenere tutti questi dati sicuri insieme in un’unica applicazione: quella delle password. Almeno, un’integrazione all’interno di Passwords che possa mostrare alcune note bloccate sarebbe un miglioramento apprezzato.

Una riflessione finale su Apple Passwords e 1Password

Nella maggior parte dei casi, sono un felice utilizzatore dell’app Password di Apple. Tuttavia, mi auguro che Apple amplii le possibilità di dati sicuri che possono essere memorizzati. Fino a quel momento, continuerò a fare affidamento su 1Password o, eventualmente, a utilizzare le note bloccate nell’app Note di Apple. Nessuna di queste opzioni risulta ideale, ma spero che la situazione migliori nel tempo.

Quali funzionalità mancanti ti rendono difficile il passaggio da 1Password ad Apple Passwords? Facci sapere nei commenti.