Le novità di iPadOS 18: cinque funzionalità sorprendenti per migliorare la produttività

Negli ultimi anni, il tablet di Apple ha guadagnato un posto di rilievo come strumento di lavoro, superando le aspettative di molti utenti. Con il lancio di iPadOS 18, sono state introdotte nuove funzionalità che aumentano l’efficienza e la praticità d'uso del dispositivo. Oltre alle novità più famose, ci sono diverse opzioni poco conosciute che meritano attenzione. Scopriamo insieme cinque di queste caratteristiche.

Il convertitore di unità integrato

Con il nuovo aggiornamento, Apple ha introdotto un’app calculator che offre un convertitore di unità. Questa funzionalità permette di trasformare una vasta gamma di misure in modo semplice e veloce. Che tu abbia bisogno di convertire centimetri in piedi, Pascals in Bar o dollari americani in rupie, tutto può essere fatto direttamente dal dispositivo senza necessità di connessione internet. Questo rappresenta un vantaggio importante per chi si trova in zone con scarsa connessione ma ha bisogno di effettuare conversioni in tempo reale. La comodità di avere uno strumento integrato nel proprio iPad rende ogni operazione più fluida e accessibile.

Condivisione della rete Wi-Fi tramite QR code

La funzionalità di condivisione della rete Wi-Fi è un ulteriore progresso dell'ecosistema Apple. Quando ospiti entrano in casa tua, possono facilmente connettersi alla tua rete senza dover digitare lunghe e complesse password. Basta condividere un QR code generato attraverso l'app Passwords del dispositivo. Procedere è semplice: apri l’app, seleziona la rete Wi-Fi, e scegli di mostrare il QR code. I tuoi ospiti potranno scannerizzarlo e accedere immediatamente alla rete, senza alcun intoppo anche se possiedono un dispositivo Android. Questo elemento non solo facilita l'accesso alla rete, ma migliora anche l'esperienza complessiva degli ospiti.

Formattazione dei dischi su iPadOS

Una novità significativa per gli utenti è la possibilità di formattare dischi e schede SD direttamente dall’app Files. Questa operazione, fino a poco tempo fa impossibile, è ora a portata di mano. Per formattare un'unità, è sufficiente collegare un SSD al proprio iPad, tenere premuto sul disco nell’app Files e selezionare l’opzione di cancellazione. Dopo aver scelto il formato desiderato, basterà confermare l'operazione. Questa novità consente agli utenti che lavorano con diverse tipologie di file di gestire meglio la propria memoria e i propri dispositivi di archiviazione, aumentando così la versatilità d’uso del tablet.

Ridimensionamento delle app nei widget

La schermata principale dell’iPad ha subito un restyling che permette di personalizzare le dimensioni e i colori delle app. Una funzionalità interessante è la nuova opzione per trasformare un’icona di app in un widget senza dover entrare in modalità di personalizzazione. Bastano semplici tocchi prolungati su qualsiasi app per passare a un widget, rendendo l’interazione ancora più personalizzata e intuitiva. Questo permette agli utenti di tenere traccia delle informazioni direttamente sulla home screen, migliorando l'efficienza nell’accesso alle app più utilizzate.

Nascondere elementi distraenti in Safari

Una funzione utilissima introdotta in Safari permette di nascondere intere sezioni di una pagina web, come pubblicità o testi superflui, che possono risultare fastidiosi durante la navigazione. Questa opzione è diventata particolarmente utile per coloro che utilizzano Google Sheets sul proprio iPad, dato che spesso l'app promuove il download attraverso avvisi invasivi. Attivare la modalità di hiding è semplice: basta accedere a una pagina, ridimensionare l'elemento da nascondere e confermare la sua rimozione. Così facendo, l'interfaccia si fa più pulita e concentrata, facilitando l'interazione con i contenuti web.

Altre funzioni di iPadOS 18

Queste cinque funzionalità rappresentano solo una parte delle novità introdotte con l'aggiornamento di iPadOS 18. Sono disponibili molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l’esperienza utente. Esplorare e sfruttare al meglio queste caratteristiche consente a ciascun utente di ottimizzare il proprio flusso di lavoro senza difficoltà. Con la continua evoluzione dei dispositivi Apple, è sempre più evidente come l’iPad rappresenti un'alternativa concreta al computer tradizionale per numerose attività lavorative.