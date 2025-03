Le novità di iOS 19: Una possibile transizione a icone circolari

Con l’arrivo di iOS 19, il dibattito si intensifica attorno al design delle icone delle applicazioni. Mentre alcuni esperti discutono se si tratti di una reale rivoluzione o semplicemente di un’evoluzione dell’interfaccia utente, sembra emergere un consenso sulla forma delle icone stesse, con l’indirizzo verso il passaggio da “squircles” a cerchi. Questa modifica, se confermata, potrebbe comportare implicazioni significative per gli sviluppatori e gli utenti, soprattutto nel rapporto tra estetica e funzionalità.

La forma delle icone attuali: quadrate, circolari o senza forma

Guardando le attuali icone degli iPhone, è possibile notare un’ampia varietà di design. In generale, le icone si possono categorizzare in tre tipologie distinte:

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Design quadrato: Questa tipologia comprende icone come quelle delle applicazioni Home e Wallet, che presentano grafiche a forma quadrata o rettangolare, garantendo così che possano occupare lo spazio all’interno della cornice senza limitazioni. Design circolare: Alcune applicazioni, invece, utilizzano grafiche circolari; Safari e Spotify sono esempi chiari in questo senso. In questo caso, non ci sono vincoli reali sulla dimensione delle grafiche circolari all’interno di una cornice squircle. Apple tende a utilizzare maggiormente lo spazio disponibile, mentre Spotify occupa una porzione minore. Grafiche senza forma definita: Infine, esistono icone che riempiono semplicemente lo spazio disponibile senza presentare una forma intrinseca. Le icone di Note e Map rientrano in questa categoria.

Implicazioni del passaggio a icone circolari

Qualora iOS 19 dovesse adottare un design esclusivamente circolare per le icone delle applicazioni, non si presenterebbero problemi per le grafiche circolari e quelle senza forma definita, in quanto queste ultime si adatterebbero senza difficoltà a qualsiasi forma. Tuttavia, le grafiche quadrate potrebbero essere costrette a ridimensionarsi per inserirsi all’interno del nuovo formato circolare. Questo cambiamento potrebbe rendere le icone più difficili da riconoscere a colpo d’occhio, specialmente in applicazioni come Reddit e Slack, dove i piccoli dettagli potrebbero perdersi.

Questioni di usabilità

Sebbene non sia da considerarsi una barriera insormontabile per l’usabilità, le implicazioni del passaggio a icone circolari necessitano di una riflessione da parte degli sviluppatori. Essi avrebbero la possibilità di ridisegnare le proprie icone in forma circolare o di adattarle a qualunque spazio disponibile. Tuttavia, molti esperti potrebbero sostenere che le icone circolari risultino leggermente meno efficienti in termini di utilizzo dello spazio. Per gli utenti, questo potrebbe tradursi in un’esperienza visiva meno immediata e richiesta una maggiore attenzione per riconoscere le applicazioni a colpo d’occhio.

Le preferenze degli utenti

La questione delle preferenze grafiche è inevitabilmente soggettiva. Alcuni potrebbero esprimere una netta preferenza per le forme squircle rispetto ai cerchi, proprio in virtù della loro maggiore efficienza nello sfruttare lo spazio e nella riconoscibilità. La transizione alle icone circolari, se dovesse avvenire, soliciterà sicuramente un ampio dibattito tra gli utenti e i professionisti del settore. Gli appassionati di tecnologia potrebbero cercare di esprimere le loro opinioni e confrontare i vari stili grafici in commenti e discussioni online.

Con l’avanzare del tempo e l’evoluzione dei dispositivi mobili, rimane da vedere come questo potenziale cambiamento influenzerà il panorama delle interfacce utente in iOS e se porterà a una nuova era di design, completamente definita dalla scelta delle forme delle icone.