Le novità di iOS 18.4: aggiornamenti importanti per l’app Shortcuts e anticipazioni su Siri

Con l’uscita della versione iOS 18.4, Apple ha introdotto alcune novità significative nell’app Shortcuts, dando ai suoi utenti un assaggio delle potenziali evoluzioni future di Siri. Nonostante le grandi aspettative iniziali, alcune delle migliorie annunciate per Siri potrebbero richiedere più tempo del previsto per essere implementate, specialmente alla luce dei recenti cambiamenti nel team di sviluppo. Tuttavia, le nuove funzioni in Shortcuts suggeriscono un futuro promettente per gli utenti di iPhone.

Aggiornamenti per l’app Shortcuts

L’app Shortcuts, che consente di automatizzare diverse operazioni sui dispositivi Apple, ha ricevuto un aggiornamento significativo con l’introduzione di nuove azioni, ampliando le possibilità di personalizzazione per gli utenti. Queste novità non si limitano a semplici funzioni, ma offrono un controllo dettagliato su come modificare le impostazioni delle app Apple. Queste nuove opzioni possono trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio dispositivo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’App Intents system, che costituisce la base per le future potenzialità di Siri, promette di portare a una vasta gamma di azioni sia intra-app che inter-app. Le nuove azioni disponibili in Shortcuts mostrano chiaramente la direzione in cui Apple sta cercando di portare il suo assistente vocale, rendendolo capace di eseguire comandi sempre più complessi.

Le voci della rivoluzione di Siri

Le attese novità riguardanti Siri sarebbero dovute arrivare con l’aggiornamento iOS 18.4, ma i recenti eventi all’interno del team di sviluppo di Apple hanno portato a un rinvio indefinito di queste implementazioni. Nonostante ciò, gli utenti possono già approfittare delle nuove azioni presenti in Shortcuts, considerate un primo passo verso l’integrazione di funzioni più avanzate per Siri.

Queste azioni non solo migliorano l’esperienza utente, ma pave il terreno per futuri sviluppi. Ogni azione nel menu di Shortcuts è concepita in modo dettagliato, consentendo operazioni specifiche per ciascuna app. Gli utenti possono, ad esempio, personalizzare le impostazioni di Safari attraverso comandi precisi, il che non fa altro che suggerire che ci sarà un notevole aumento delle capacità operative di Siri nei prossimi aggiornamenti.

Le nuove azioni di Shortcuts

Ecco alcune delle nuove possibilità introdotte per il browser Safari all’interno dell’app Shortcuts: la possibilità di modificare le impostazioni relative all’AutoFill, come utilizzare le informazioni di contatto o le carte di credito, bloccare i pop-up, chiudere le schede aperte, attivare la barra dei tab in modalità orizzontale e così via. Queste funzioni offrono agli utenti un controllo senza precedenti su come interagiscono con Safari.

Altre azioni comprendono la configurazione della barra dei tab, la scelta di un motore di ricerca privato e la gestione delle preferenze per i suggerimenti di ricerca. L’implementazione di queste opzioni riflette non solo l’intenzione di Apple di migliorare l’interfaccia utente, ma anche la volontà di integrare l’assistente vocale in modo che possa gestire impostazioni e comandi più complessi.

Un futuro promettente per Siri

Nonostante le incertezze riguardo ai tempi di arrivo delle nuove funzionalità di Siri, le recenti novità in Shortcuts possono essere viste come la preparazione per un cambiamento radicale. Gli utenti che esploreranno queste nuove azioni si renderanno conto che Apple sta investendo nel miglioramento delle prestazioni e della versatilità del suo assistente vocale. La loro esperienza diventerà sempre più fluida e personalizzata.

Con l’interesse crescente per l’automazione e l’intelligenza artificiale, è probabile che gli aggiornamenti futuri porteranno Siri a un livello completamente nuovo di interattività e utilità. Quali nuove azioni avete già scoperto nella vostra esperienza con iOS 18.4? Condividete i vostri pensieri e le vostre impostazioni nei commenti, e tenete d’occhio i nuovi sviluppi che potrebbero sbocciare in futuro.