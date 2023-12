Le batterie dei Galaxy S24 più ‘protette’ con la One UI 6.1

Manca ancora poco più di un mese al lancio ufficiale dei GalaxyS24, che verranno quasi certamente presentati in un evento Unpacked intorno alla metà di gennaio (probabilmente il 17, ndr). Tuttavia, in queste ultime settimane sono trapelate davvero tante caratteristiche e specifiche dei nuovi telefoni di Samsung. La serie Galaxy S24 potrà contare anche su una One UI 6.1 basata su Android 14 integrata, assieme a tante funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Proprio una di queste funzionalità sta attirando molto l’attenzione degli utenti perché riguarda la ‘salute’ della batteria del telefono. Stando a quanto riportato da Tarun Vats, infatti, One UI 6.1 presenta più funzionalità di protezione della batteria. La modalità Base interrompe la ricarica al 100% per poi riprenderla al 95%, mentre la modalità Adapt carica il telefono fino all’80% e la mette in pausa fino al proprio risveglio: questa funzionalità è già presente su molti altri smartphone Android. La modalità Max, infine, interrompe la ricarica della batteria all’85%, un livello che solitamente è considerato quello migliore per la salute della batteria.

Esiste la possibilità che alcune di queste funzionalità di protezione della batteria siano alimentate dall’intelligenza artificiale integrata sul dispositivo che apprende il comportamento di utilizzo dell’utente e agisce di conseguenza.

Il Galaxy S24 sarà dotato di una batteria da 4.000 mAh, mentre il Galaxy S24+ avrà una batteria da 4.900 mAh. Il Galaxy S24 Ultra continuerà a utilizzare la stessa batteria da 5.000 mAh dei suoi predecessori, Galaxy S22 Ultra e Galaxy S23 Ultra. In più, tutti e tre i telefoni in arrivo il prossimo mese saranno alimentati da chip più efficienti dal punto di vista energetico: anche questo aspetto dovrebbe migliorare molto la durata della batteria.