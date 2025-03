L'anno 2025 segna l'ascesa dei telefoni ultra-sottili: nuove sfide e interrogativi

Il 2025 si profila come l'anno in cui i telefoni ultra-sottili stanno guadagnando sempre più attenzione. Mentre i rumors sull'iPhone 17 Air circolano da tempo, con un lancio previsto a settembre, Samsung ha lanciato nella sua presentazione di gennaio il suo Galaxy S25 Edge, presentando una visione innovativa del design. Questo fenomeno ha attirato anche marchi meno noti, come dimostra il Tecno Spark Slim, che ha fatto scalpore al Mobile World Congress di Barcellona.

Honor si unisce alla competizione con un nuovo dispositivo

Secondo notizie trapelate da Digital Chat Station, noto leaker nel settore, un nuovo attore si sta preparando a entrare in questa corsa per la creazione di smartphone ultra-sottili: Honor. In un post su Weibo, il leaker ha rivelato che l’azienda sta lavorando a un “nuovo dispositivo ultra-sottile”. Secondo quanto riportato, il progetto è ancora in fase embrionale, essendo stato classificato in una "nuova cartella".

Una parte del testo fa riferimento a un flagship con schermo da 6,3 pollici, il che può suggerire un altro dispositivo o essere in relazione con il nuovo terminale. Come riporta il testo tradotto: “Dispositivo flagship con schermo da 6.3 pollici in fase di rifinitura, nuovo dispositivo ultra-sottile in una nuova cartella.” Anche se Honor non è menzionata esplicitamente, 9to5Google ha sottolineato come "Yaozi", termine associato alla gloria in cinese, legittimi l'ipotesi che stiano parlando della stessa azienda.

Le aspettative per Honor e il mercato degli smartphone sottili

La prospettiva di un contributo di Honor nella gara degli smartphone ultra-sottili è intrigante. L'azienda ha mostrato di avere esperienza nella creazione di dispositivi estremamente sottili, come il pieghevole Honor Magic V3, che misura solo 4,35 mm di spessore quando aperto. Questo dimostra la capacità di Honor di innovare nel design senza compromettere la funzionalità.

Tuttavia, resta la domanda su come i consumatori recepiranno questa nuova tendenza. La bellezza di un dispositivo ultra-sottile sarà sufficiente a far passare in secondo piano le riduzioni in termini di batteria e capacità di fotocamera? Le indagini di mercato devono ancora fornire risposte definitive riguardo all'effettiva richiesta di telefoni così leggeri e il trade-off tra estetica e prestazioni.

Ma c'è veramente domanda per i telefoni ultra-sottili?

La sfida di entrare nel mercato di smartphone ultra-sottili sembra avvenire in un contesto di incertezze. Le aziende stanno investendo risorse nella creazione di questi modelli, ma il reale desiderio dei consumatori rimane da verificare. La moda di smartphone dall'aspetto simile potrebbe renderli più appetibili, ma la questione cruciale è se le persone siano disposte ad accettare compromessi come una vita della batteria ridotta o un numero inferiore di lenti fotografiche.

Recentemente, Ice Universe ha condotto un sondaggio svelando alcune caratteristiche chiave del Galaxy S25 Edge, chiedendo ai suoi follower se avrebbero scelto il modello ultra-sottile rispetto al Galaxy S25 Plus, ipotizzando un prezzo simile. Il risultato ha mostrato una preferenza per il S25 Plus con il 52,5% di risposte favorevoli, evidenziando una riluttanza a sacrificare l'autonomia e le prestazioni fotografiche.

Anche se solo 4.822 utenti hanno partecipato e il campione non è rappresentativo del mercato globale, i dati suggeriscono che un semplice aumento dello spessore potrebbe non essere la soluzione per risolvere la stagnazione delle vendite di smartphone a livello mondiale, nonostante le aziende sperino in questa evoluzione.