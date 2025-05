L’alleanza tra Apple e Google a rischio: il Dipartimento di Giustizia mette in discussione i miliardi

Nell’era digitale, le alleanze strategiche tra grandi aziende tecnologiche possono determinare fortune enormi. Apple sta affrontando una potenziale crisi economica, poiché il suo accordo con Google, in grado di fruttare circa 20 miliardi di dollari all’anno, è minacciato da un’inchiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Questo accordo prevede che Google sia il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple, una scelta che ha generato profitti significativi ma ora è sotto esame.

Le dichiarazioni di Eddy Cue sulla possibile sostituzione dell’iPhone

Durante il processo antitrust che coinvolge Google, Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple, ha affermato che l’intelligenza artificiale potrebbe sostituire l’iPhone entro il 2035. Cue ha sostenuto che la crescente influenza dell’AI porterà a una diminuzione delle ricerche tramite Google sui dispositivi Apple, visto che i fornitori di AI potrebbero presto soppiantare i motori di ricerca tradizionali. Questa strategia mira a influenzare il giudice e a dimostrare che non è necessaria una divisione del motore di ricerca di Google, essenziale per il modello di business di Apple.

L’importanza dell’accordo per Apple e Google

Google paga Apple una somma considerevole per mantenere la sua posizione di preminenza come motore di ricerca sui dispositivi Apple, un affare che avvantaggia entrambe le compagnie. Con circa due milioni di dispositivi attivi, la rimozione di Google come motore di ricerca predefinito porterebbe a perdite significative per Apple. Le entrate generate da altre piattaforme di ricerca, come Yahoo Search, Bing e DuckDuckGo, non si avvicinano nemmeno a quelle fornite da Google. In questo contesto, Cue ha tentato di dimostrare che Apple non è né priva di alternative né priva di opportunità, con una scelta di motori di ricerca disponibili su Safari.

Le nuove collaborazioni e potenziali scenari futuri

Cue ha anche accennato a una possibile partnership tra Apple e Google focalizzata sull’intelligenza artificiale, specialmente sul progetto Gemini. Questo aspetto non è passato inosservato, poiché già oggi, eseguendo ricerche attraverso Google su dispositivi Apple, è possibile ricevere risposte fornite da AI. Tuttavia, Cue ha rivelato di essere preoccupato per la possibilità di perdere il vasto contributo economico di Google. Pur confermando l’intenzione di mantenere Google come opzione predefinita, Cue ha lasciato intendere che altri motori di ricerca potrebbero essere aggiunti, anche se non attueranno gli stessi vantaggi per gli utenti di Apple.

Strategia di diversificazione e potenziali ripercussioni

Di fronte a questa situazione, Apple potrebbe dover considerare l’idea di interrompere le sue esclusive partnership, inclusa quella di Google, per collaborare con vari fornitori di ricerca. Questo approccio potrebbe consentire a Apple di guadagnare una percentuale sui ricavi di diversi motori di ricerca, potenzialmente compensando le mancate entrate derivanti dall’accordo esistente con Google. In questo modo, Apple potrebbe mantenere stabile il proprio flusso di cassa, puntando a massimizzare i profitti nel lungo termine.

La questione non coinvolge solo l’equilibrio economico tra due colossi tecnologici; si tratta anche di un cambiamento nel modo in cui gli utenti interagiranno con la tecnologia e i servizi di ricerca nel futuro.