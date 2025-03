iPhone mirroring: la funzione manca in Europa, fino a nuovo avviso

Con l’arrivo di iOS 18.4, gli utenti Apple speravano di poter godere della nuova funzione di Duplica iPhone, nota anche come iPhone mirroring. Tuttavia, questo strumento utile, che consente di visualizzare e gestire lo schermo del proprio dispositivo dal Mac, non sarà disponibile in Italia e in Europa. Questa situazione ha già destato notevole delusione tra gli appassionati della Mela, che vedono nel mirroring una funzionalità che potrebbe semplificare notevolmente l’uso quotidiano dei loro dispositivi.

Le regole del Digital Markets Act e le limitazioni

La limitazione di funzionalità, come il Duplica iPhone, deriva da requisiti specifici imposti dal Digital Markets Act . Questa normativa dell’Unione Europea ha l’obiettivo di garantire una maggiore interoperabilità tra le diverse piattaforme e servizi digitali. Tale contesto normativo ha portato Apple a escludere alcune funzioni dall’offerta destinata agli utenti europei, inclusa l’abilità di condividere il display e i contenuti durante le videochiamate via FaceTime tramite SharePlay.

Apple ha comunicato già nel 2024 che alcune delle caratteristiche tanto attese non sarebbero state disponibili nel mercato europeo. Nonostante ciò, la società ha lavorato per implementare Apple Intelligence in diverse lingue, compreso l’italiano, il che rappresenta un passo positivo, seppure parziale, per gli utenti in Europa.

Questioni di interoperabilità e rischi per la privacy

L’assenza di Duplica iPhone e SharePlay in Europa si ricollega direttamente ai requisiti di interoperabilità imposti dalla Commissione Europea. Questi requisiti potrebbero obbligare Apple a rendere accessibili alcune delle sue tecnologie ad altri marchi, facilitando così l’utilizzo di dispositivi Apple insieme ad altri produttori, come i terminali Android. Questa prospettiva rappresenta una sfida per Apple, che ha costruito il proprio ecosistema intorno a un concetto di chiusura e protezione, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e della privacy degli utenti.

Come ha dichiarato l’azienda, “gli obblighi previsti dal DMA potrebbero portare a compromessi sull’integrità dei prodotti Apple, mettendo a rischio la privacy degli utenti.” Si tratta di una questione delicata, in quanto il marchio ha sempre fatto dell’ecosistema chiuso e controllato un suo punto di forza.

La comunicazione di Apple e le speranze futuri

Nonostante queste problematiche, Apple ha espresso il suo impegno a negoziare con la Commissione Europea al fine di trovare soluzioni che permettano il rilascio di queste funzionalità per i clienti europei, senza sacrificare la sicurezza. Il percorso tra tecnologia, normativa e richieste degli utenti rimane complesso e in continua evoluzione.

È da evidenziare che alcuni utenti hanno già cercato metodi alternativi per attivare temporaneamente il Duplica iPhone in Italia e in altri Paesi dell’Unione, dimostrando una forte richiesta per questa funzione. In attesa di maggiori sviluppi, la discussione su come Apple gestirà la sua offerta di servizi in Europa continua, rappresentando un punto focale per enti regolatori e consumatori.

