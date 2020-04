Come molti utenti Apple avranno notato già da tempo, la maggior parte delle persone ha scoperto che indossare una mascherina facciale rende il Face ID del vostro iPhone o iPad inutilizzabile. Anche se in questa situazione di emergenza sanitaria livello globale questo sembra un problema secondario, ci sono molte persone, in realtà, come medici, infermieri e personale sanitario che indossano dispositivi di protezione al lavoro e apprezzerebbero la capacità di sbloccare il proprio iPhone con il riconoscimento facciale anche quando li indossano. In realtà è stato scoperto che puoi insegnare al tuo iPhone a farlo.

I ricercatori del Xuanwu Lab di Tencent, tramite il Wall Street Journal, hanno scoperto che puoi insegnare al sistema Face ID a riconoscere che stai indossando una maschera se configuri questa sistema biometrico mentre indossi la mascherina su solo metà del volto. Nei diversi test fatti ha funzionato la maggior parte delle volte, ma non sempre. Da parte sua, Apple ha dichiarato che il sistema di riconoscimento facciale, Face ID, è progettato per “funzionare con occhi, naso e bocca visibili”, in alternativa gli utenti possono sbloccare il dispositivo inserendo il codice.

Ma se questa potrebbe essere una funzione utile per te, ecco i passaggi da seguire per configurare Face ID se indossi una mascherina anche se non assicuriamo che funzioni sempre al 100%.

iPhone: come configurare Face ID se indossi una mascherina

Vai su Impostazioni> Face ID e codice

Puoi provare a fare il primo passaggio come aspetto alternativo oppure scegliere Ripristina ID

oppure scegliere Ripristina ID Dopo aver selezionato l’opzione più conveniente tra Ripristina ID viso o Imposta aspetto alternativo, piega la maschera a metà e tienila sul viso

e tienila sul viso Se il tuo iPhone dice “Viso ostruito” sposta lentamente la maschera dal centro del viso fino a quando non ti chiede di “Muovi lentamente la testa per completare il cerchio” (Xuanwu Lab consiglia di coprire solo la punta del naso)

Completa due scansioni del viso con la maschera piegata

con la maschera piegata L’iPhone dovrebbe darti conferma che “Face ID è ora impostato”

Metti la maschera, coprendo tutto il viso, prova se funziona per sbloccare il tuo iPhone

E tu cosa ne pensi? Farai le prove a configurare Face ID indossando una mascherina? Se lo provi e sei in grado di testarlo con altri DPI facci sapere nei commenti cosa accade!

Fonte 9to5mac