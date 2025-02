iPhone 16e: lanciato il nuovo modello con caratteristiche sorprendenti e qualche limitazione

Il nuovo iPhone 16e sarà disponibile a partire da questo venerdì e le prime recensioni del dispositivo sono già state rilasciate da alcune testate specializzate e canali YouTube, entusiasmandi gli utenti. Questo modello entry-level di Apple ha attirato l'attenzione per diverse nuove funzionalità, ma presenta anche alcuni aspetti che potrebbero deludere i fan del marchio.

Design e display: una visione familiare

L’iPhone 16e si distingue per il suo display OLED da 6,1 pollici dotato di notch, che ha già conquistato gli utenti in passato. La presenza del Face ID, una delle caratteristiche più apprezzate da chi utilizza i dispositivi Apple, è confermata. Il dispositivo è alimentato dal nuovo chip A18 e integra il supporto per l’Intelligenza Artificiale sviluppata dalla casa di Cupertino. La porta USB-C rappresenta un passo avanti significativo, promuovendo una maggiore compatibilità con accessori e stazioni di ricarica.

Un elemento che ha reso questo modello compatto e interessante è il singolo obiettivo della fotocamera posteriore, da 48 megapixel, che offre uno zoom 2x con qualità ottica. Questo aspetto si è distinto particolarmente, promettendo scatti di alta qualità, soprattutto nei contesti in cui la luce è scarsa.

Durata della batteria: il punto di forza del modello

Uno dei punti chiave dell'iPhone 16e è la sua durata della batteria. Apple afferma che questo modello raggiunge la miglior autonomia tra gli iPhone da 6,1 pollici. Con un modem C1 progettato dall'azienda stessa, l’iPhone 16e riesce a garantire fino a 26 ore di riproduzione video offline, superando il modello standard di iPhone 16, che si ferma a 22 ore.

Durante i vari test di benchmark, il modello ha dimostrato un'ottima efficienza energetica, rimanendo competitivo anche rispetto al suo predecessore. Sono stati riportati risultati molto vicini tra i due dispositivi, con l’iPhone 16e che ha registrato un tempo medio di 12 ore e 41 minuti, mentre l’iPhone 16 ha offerto 12 ore e 43 minuti. Tuttavia, le maggiori prestazioni sono da attribuire alle scelte di design e ingegnerizzazione, come una batteria più grande e un modem ottimizzato.

Chip A18 e prestazioni grafiche

Il cuore dell’iPhone 16e, il chip A18, si presenta con un’architettura migliorata, anche se dotato di una GPU a 4 core, che lo differenzia dal suo omologo iPhone 16, il quale include una GPU a 5 core. Sebbene la differenza non sembri considerevole, essa è visibile nelle prove di benchmark, dove il modello standard mostra prestazioni grafiche superiori. CNET ha testato i due dispositivi in diverse situazioni, confermando che gli utenti più esigenti potrebbero notare questa distinzione.

La nuova GPU, sebbene non performante come l’altra, continua a garantire un’esperienza utente soddisfacente, permettendo di eseguire applicazioni quotidiane e giochi senza problemi evidenti.

La questione del MagSafe: una mancanza significativa

Uno degli aspetti più sorprendenti dell’iPhone 16e è l’assenza del supporto per MagSafe. Questa tecnologia, introdotta con la dodicesima generazione di iPhone, consentiva di collegare magneticamente accessori e caricabatterie. La mancanza di tale funzione ha lasciato molti utenti delusi, in particolare coloro che utilizzano già il sistema MagSafe con i propri dispositivi. Gli esperti di settore hanno notato che chi non ha mai posseduto un iPhone compatibile con MagSafe potrebbe non percepire l'importanza della funzione, ma chi l'ha usato la considera una caratteristica fondamentale.

La mancanza di MagSafe, unito all'assenza di un chip Ultra Wideband, limita ulteriormente le funzionalità del device. Anche se Apple non ha fornito spiegazioni ufficiali sul perché di queste omissioni, le speculazioni circolano già, con l’ipotesi che i miglioramenti interni per la batteria abbiano influito sulla scelta di design.

Prezzo e considerazioni finali

Negli Stati Uniti, l’iPhone 16e parte da un prezzo di 599 dollari, rendendolo un'opzione interessante rispetto al modello standard, che costa 799 dollari. Sebbene le recensioni siano generalmente positive, il mancato supporto per MagSafe potrebbe far riflettere chi sta considerando l’acquisto. Il nuovo modello di Apple combina molte caratteristiche moderne a un prezzo più accessibile, rendendolo una scelta valida per i consumatori medi. Tuttavia, chi cerca una maggiore versatilità potrebbe voler prendere in considerazione l’acquisto dell'iPhone 16 per non rinunciare a funzionalità importanti.