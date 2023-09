iPhone 16 con chip A18 e A18 Pro: l’indiscrezione stuzzica i fan

Apple ha rilasciato sul mercato i nuovi iPhone 15 solo da pochi giorni ma sul web cominciano a trapelare già le prime indiscrezioni sugli iPhone 16, che vedremo ovviamente tra un anno. Secondo i rumors, infatti, tutti e quattro i modelli di iPhone 16 saranno dotati di chip con marchio A18.

E’ quanto riportato da Jeff Pu, un analista delle aziende che fanno parte della catena di fornitura Apple. In una nota di ricerca con la società di investimento Haitong International Securities, Pu ha affermato che “consideriamo l’A17 Pro come un progetto di transizione e ora ci aspettiamo che tutti i modelli di iPhone 16 dispongano dell’A18, sull’N3E di TSMC”.

Jeff Pu ha poi chiarito ulteriormente al sito MacRumors quali saranno i chip che alimenteranno i futuri iPhone 16. L’iPhone 16 ‘standard’ avrà un chip A18 (N3E) e anche l’iPhone 16 Plus potrà contare su un chip A18 (N3E). L’iPhone 16 Pro sarà equipaggiato con un chip A18 Pro (N3E), così come l’iPhone 16 Pro Max.

La sigla N3E si riferisce al processo di fabbricazione dei chip a 3 nm di seconda generazione di TSMC: si tratta di un processo meno costoso e con una resa migliore rispetto al processo a 3 nm di prima generazione di TSMC, N3B, utilizzato per il chip A17 Pro nei modelli iPhone 15 Pro.

Come detto manca circa un anno al lancio di questi prodotti e non è ancora detto che Apple svilupperà effettivamente il marchio A18 e A18 Pro per i suoi prossimi iPhone. Tuttavia, Jeff Pu è stata la prima fonte a riferire che Apple aveva deciso di rinunciare ai pulsanti a stato solido sui modelli iPhone 15 Pro ed era stato capace di rivelare con precisione che i modelli iPhone 15 Pro sarebbero arrivati sul mercato con 8GB di RAM. Infine, sempre Pu aveva detto che l’iPhone 15 Pro Max avrebbe avuto un prezzo di partenza più alto rispetto all’iPhone 14 Pro Max.