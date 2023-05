iPhone 16 Pro e Pro Max con display più grandi: nuove conferme

Siamo ormai quasi dentro la stagione estiva e le indiscrezioni riguardanti gli iPhone 15 – che Apple presenterà ufficialmente a settembre 2023 – aumentano di settimana in settimana. Tuttavia le voci che circolano in queste ore non sono soltanto relative ai prossimi melafonini. Già da qualche tempo, infatti, si discute sua alcune novità su cui starebbe ragionando la Mela per gli iPhone 16, ovvero i telefoni che Apple rilascerà nel 2024.

Mark Gurman, famosissimo reporter di Bloomberg, ha rilanciato alcune voci molto interessanti. Anche secondo Gurman, infatti, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max arriveranno con display di dimensioni maggiori. Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, il reporter di Bloomberg ha riferito che la società del CEO Tim Cook ha intenzione di aumentare le dimensioni dei suoi due modelli di iPhone “Pro” da 6,1 e 6,7 pollici di “un paio di decimi di pollice in diagonale”. Le nuove dimensioni del display sarebbero quindi le più grandi di sempre in termini di iPhone‌.

Gurman ha osservato che il cambiamento renderà gli smartphone di fascia alta di Apple più competitivi rispetto ai dispositivi equivalenti offerti da Samsung. L’aumento potrebbe anche creare più spazio interno per migliorare l’hardware: la Mela potrebbe quindi apportare miglioramenti alla tecnologia della fotocamera e inserire batterie più grandi.

Di recente era stato l’analista di display Ross Young ad affermare che ‌iPhone 16‌ Pro e ‌iPhone 16‌ Pro Max arriveranno sul mercato nel 2024 con display da 6,3 e 6,9 pollici, con un aumento di circa 0,2 pollici. Una voce poi confermata anche dal celebre analista di Apple, Ming-Chi Kuo.