iPhone 15, svelate le batterie: tutti i dettagli

Sono ormai superati i tempi in cui gli utenti Apple erano sempre alla ricerca di una presa per caricare i loro telefoni. Dalla serie iPhone 11 in poi, infatti, i melafonini possono contare su batterie di grande capacità che di solito nei vari test riescono anche a superare la concorrenza. Per quanto riguarda gli iPhone 15, presentati ufficialmente lo scorso 12 settembre, Apple si è limitata ad affermare che possono garantire una durata della batteria per “tutto il giorno” senza rivelarne le capacità.

Il sito MySmartPrice ha individuato la capacità della batteria per tutti e quattro i telefoni della serie iPhone 15 in un database normativo cinese. Secondo questi dati, i quattro modelli di iPhone del 2023 sono stati dotati di batterie di dimensioni comprese tra 3.349 mAh e 4.422 mAh. L’anno scorso, l’iPhone 14 Plus ha battuto di poco l’iPhone 14 Pro Max ed è diventato l’iPhone con la batteria più grande nella storia del dispositivo. Tuttavia, quest’anno lo scettro passa all’iPhone 15 Pro Max, come si può vedere dai dati forniti dal sito.

L’iPhone 15 si presenta con una batteria da 3.349 mAh, mentre l’iPhone 15 Plus può contare su una batteria da 4.383 mAh. L’iPhone 15 Pro ha una batteria da 3.274 mAh, mentre l’iPhone 15 Pro Max risulta equipaggiato con una batteria da 4.422 mAh.

Apple afferma che iPhone 15 e iPhone 15 Plus possono garantire la visualizzazione di video rispettivamente per 20 e 25 ore. Per i modelli Pro, l’iPhone 15 Pro riprodurrà video per 23 ore mentre la batteria dell’iPhone 15 Pro Max consente di visualizzare video per 29 ore di fila. Apple consiglia inoltre di utilizzare un caricabatterie da 20 W per tutti e quattro i telefoni. I nuovi dispositivi supportano anche la ricarica wireless MagSafe fino a 15 W, mentre la ricarica wireless Qi è supportata fino a 7,5 W.

E’ infine doveroso sottolineare che i nuovi modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dovrebbero ottenere miglioramenti nella durata della batteria grazie al chip A17 Pro da 3 nm. L’A17 Pro dispone di 19 miliardi di transistor, un aumento del 19% rispetto ai 16 miliardi del chip A16 Bionic. Maggiore è il numero di transistor all’interno di un chip, più elevata è la potenza e l’efficienza dal punto di vista energetico.