iOS più vulnerabile agli attacchi rispetto ad Android: i risultati di un'analisi su centinaia di milioni di dispositivi

Un recente studio ha svelato che i dispositivi con sistema operativo iOS sono soggetti a un numero maggiore di attacchi informatici rispetto ai loro concorrenti Android. Questa scoperta sfida la percezione diffusa che ritiene i prodotti Apple molto più sicuri. Analizzando un'ampia gamma di dispositivi mobili, il rapporto di PhoneArena mette in luce numeri sorprendenti riguardo al phishing, un trend che necessità di attenzione particolare da parte degli utenti.

La vulnerabilità degli iOS: numeri a confronto

Nell’analisi condotta, è emerso che quasi il 19% dei dispositivi iOS aziendali ha subito almeno un attacco di phishing, in confronto al 10,9% dei telefoni equipaggiati con sistema operativo Android. Si tratta di un dato che evidenzia come iPhone e iPad, nonostante la loro immagine di sicurezza, siano sempre più nel mirino dei cybercriminali. Ciò implica che chi utilizza prodotti Apple potrebbe trovarsi, senza saperlo, esposto a rischi considerevoli, specie se non adotta adeguate misure di protezione.

È fondamentale comprendere come il phishing, sebbene storicamente legato a campagne via e-mail, si stia evolvendo in forme più sofisticate. Con l’emergere di tecnologie come i modelli di linguaggio di grandi dimensioni , anche gli attacchi a piattaforme come iOS stanno acquisendo nuova potenza. Ciò significa che i criminali informatici possono confezionare messaggi ingannevoli e personalizzati che aumentano notevolmente le probabilità di successo nel traffico delle informazioni sensibili degli utenti.

Cybercriminalità e iOS: nuovi scenari di attacco

Apple ha da sempre mantenuto una strategia di ecosistema chiuso, ma recenti sviluppi normativi nell’Unione Europea hanno offerto nuove opportunità ai criminali informatici. Con l’introduzione del sideloading e la possibilità di utilizzare applicazioni di terze parti, gli utenti di iOS possono risultare maggiormente vulnerabili. Secondo Apple, questi cambiamenti aumentano i rischi associati all'uso dei loro dispositivi, complicando ulteriormente la sicurezza degli utenti.

Il rilascio di iOS 18.2, integrato con le ultime generazioni di iPhone, ha portato con sé nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale. Tuttavia, queste innovazioni non necessariamente si traducono in un'adeguata protezione da attacchi informatici. Anzi, gli attacchi mirati a iOS stanno diventando sempre più frequenti. Un esempio significativo è l’individuazione, diversi mesi fa, di un trojan capace di compromettere i dati del riconoscimento facciale degli utenti di iPhone. Questa vicenda non è stata un caso isolato e richiama una nuova realtà in cui gli attacchi ai sistemi Apple stanno diventando comuni.

Misure di protezione per gli utenti di iOS

Nonostante iPhone 16 e altri modelli rappresentino al momento alcune delle scelte più apprezzate sul mercato, la crescente incidenza di attacchi di phishing su iOS suggerisce che gli utenti debbano prendere misure preventive. È essenziale che chi utilizza dispositivi Apple si faccia carico della propria sicurezza, adottando pratiche sicure e strumenti adeguati per proteggere i propri dati.

Gli utenti dovrebbero considerare l'importanza di utilizzare password forti e la necessità di verificarne la robustezza. Inoltre, l’attivazione dell’autenticazione a due fattori può fornire un ulteriore livello di protezione. Infine, prestare attenzione a messaggi e link sospetti rappresenta un primo passo cruciale per evitare trappole informatiche. La consapevolezza circa il crescente pericolo di attacchi informatici è fondamentale in un panorama dove la sicurezza dei dispositivi non può più essere data per scontata.