iOS 18.4: novità e aggiornamenti emoji per gli utenti di Apple

Il 31 marzo, Apple ha rilasciato l’aggiornamento di iOS 18.4, portando una serie di novità interessanti per i possessori di iPhone. Tra le funzionalità, si introduce un’area dedicata alle ricette nell’app Apple News e un controllo avanzato nel Centro di Controllo. Questo aggiornamento presenta anche otto nuovi emoji, tra cui una macchia di vernice e una faccia stanca, che molti possono riconoscere. Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste novità.

Aggiornamento iOS 18.4: come scaricarlo

Per ottenere l’ultima versione del sistema operativo di Apple, gli utenti possono seguire alcune semplici istruzioni. È sufficiente accedere alle impostazioni del proprio dispositivo, selezionare la sezione Generale, quindi Software Update. Da lì, si potrà toccare l’opzione “Aggiorna ora” e seguire le indicazioni che appariranno sullo schermo. È importante assicurarsi che il dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi e che abbia sufficiente spazio di archiviazione disponibile per completare il download e l’installazione senza problemi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa versione del software non solo migliora l’esperienza utente con nuove funzionalità, ma offre anche sincero supporto all’usabilità quotidiana, poiché i miglioramenti al Centro di Controllo semplificano operazioni quotidiane come l’impostazione della luminosità e della musica. Essere aggiornati è fondamentale per ricevere gli ultimi sviluppi e miglioramenti della sicurezza, quindi vale sempre la pena controllare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti.

Le novità degli emoji introdotti con iOS 18.4

Con il rilascio di iOS 18.4, Apple ha incluso anche otto nuovi emoji, aumentando le opzioni a disposizione degli utenti. Tra questi, spicca una macchia di vernice, una arpa e una faccia stanca, con occhiaie visibili. Questi simboli non solo arricchiscono le conversazioni quotidiane, ma offrono anche nuove possibilità di espressione creativa, riflettendo stati d’animo e situazioni con una maggiore varietà.

Gli emoji sono diventati un elemento essenziale della comunicazione moderna, facilitando l’espressione di emozioni in modo immediato e visivamente accattivante. La nuova gamma di emoji è il risultato del continuo lavoro del Unicode Consortium, che gestisce gli standard per i caratteri utilizzati nel mondo digitale. Questo ente ha proposto, a partire da settembre, l’inserimento di questi nuovi simboli nel catalogo ufficiale degli emoji, a testimonianza di come la domanda degli utenti influisca sulle tendenze nella comunicazione visiva.

La creazione di nuovi emoji e i prospetti futuri

Il processo di creazione di nuovi emoji è aperto a tutti gli utenti, che possono inviare idee per nuovi simboli. Tuttavia, ogni proposta deve seguire criteri rigorosi e sarà esaminata dal Unicode Consortium. Nel novembre 2024, sono stati presentati nove nuovi emoji tra cui spiccano il Sasquatch e un’orca, ma al momento sono solo proposte. Sarà in settembre che il Consorzio deciderà quali emoji verranno ufficialmente inclusi nel prossimo aggiornamento.

Questo meccanismo di evoluzione dei simboli consente di rispondere rapidamente alle nuove tendenze e alle emergenti esigenze comunicative. Ogni anno, ci sono nuove opportunità per vedere i propri suggerimenti trasformarsi in emoji riconoscibili e utilizzabili. Gli utenti di Apple e non solo, possono rimanere sintonizzati per scoprire quali novità si aggiungeranno al già ampio arsenale di emoji, arricchendo ulteriormente il linguaggio visivo nel 2025 e oltre.

Le evoluzioni e le nuove proposte vengono costantemente monitorate da un pubblico attento e da appassionati che svolgono un ruolo chiave nel plasmare il nostro vocabolario grafico moderno.