iOS 18.4: le novità per l’app Foto che migliorano l’esperienza utente

Un recente aggiornamento da parte di Apple ha portato la Beta 3 di iOS 18.4, che introduce miglioramenti significativi per l’app Foto. Questa nuova versione del sistema operativo risponde alle esigenze degli utenti, arricchendo l’applicazione di funzionalità che, sebbene non siano immediatamente visibili, apportano vantaggi tangibili nella gestione della propria libreria multimediale. Scopriamo insieme cosa cambia con questo aggiornamento.

Filtri avanzati per una visione più personalizzata

Con iOS 18.4, l’app Foto introduce filtri avanzati, un'evoluzione che rende la visualizzazione delle immagini e dei video più personalizzabile. Gli utenti possono ora utilizzare due nuove opzioni di filtraggio, che vanno ad affiancare quelle già disponibili. Cliccando sull'icona con due frecce verticali situata nell'angolo in basso a sinistra della schermata, si accede a funzioni aggiuntive come "Condiviso con te" e "Non in un album".

Queste nuove opzioni permettono di semplificare la ricerca dei contenuti: con "Condiviso con te", è possibile visualizzare esclusivamente le immagini o i video che altri utenti hanno condiviso, mentre "Non in un album" permette di evidenziare i contenuti non ancora organizzati. La funzionalità è anche accessibile nella sezione Album, selezionando il menù contrassegnato da tre puntini in alto a destra, rendendo l’interazione ancora più fluida e immediata.

Ordinamento degli album: maggiore intuitività

La gestione degli album nell’app Foto diventa più pratica grazie all'introduzione della nuova opzione di ordinamento "Ordina per data di modifica". Questa funzione consente di visualizzare gli album e le cartelle secondo l'ultima modifica effettuata, un'innovazione che facilita l’accesso ai contenuti più recenti. La possibilità di organizzare i ricordi in base alla loro attualità è un cambio di passo significativo per gli utenti che desiderano avere sempre a disposizione i loro scatti freschi e aggiornati.

Questa funzione si rivela particolarmente utile in scenari dove gli utenti devono disporre rapidamente delle immagini più recenti, ad esempio dopo un viaggio o un evento speciale. Un piccolo ma rilevante miglioramento che, a lungo termine, potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con la propria galleria multimediale.

Le novità in termini di privacy

Apple ha sempre posto grande attenzione alla protezione della privacy dei propri utilizzatori, e con iOS 18.4 si fa un ulteriore passo avanti. È stata introdotta una nuova opzione nelle impostazioni che consente di disabilitare la visualizzazione degli album "Recenti" e "Recentemente condivisi". Questa funzione offre agli utenti un controllo maggiore sulla visibilità dei loro contenuti, ciò risulta fondamentale per chi desidera mantenere i propri ricordi personali lontano da sguardi indiscreti.

Con l’accentuarsi della preoccupazione per la privacy, Apple continua a dimostrarsi attenta alle aspettative dei suoi clienti. Questa nuova funzionalità non solo aiuta a mantenere la sicurezza dei dati, ma offre anche una tranquillità aggiuntiva che gli utenti apprezzeranno sicuramente, specialmente in un’epoca in cui la protezione dei dati personali è diventata di primaria importanza.

Semplicità nella gestione dei contenuti eliminati

Infine, un’altra novità apportata dall’aggiornamento è rappresentata dall’album "Eliminati di recente". Questo album riceve due nuovi pulsanti, "Cestino" e "Recupera". Questo strumento consente agli utenti di eliminare definitivamente o recuperare facilmente i contenuti cancellati con un semplice tocco.

Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per coloro che cercano di liberare spazio nel loro dispositivo o per chi, per errore, ha cancellato immagini o video preziosi. La rapidità con cui si possono gestire i contenuti eliminati rappresenta un significativo miglioramento nell'interfaccia dell’app Foto, riflettendo l'impegno di Apple nel fornire agli utenti soluzioni pratiche e immediate.

Con l’arrivo di iOS 18.4, l’app Foto di Apple guadagna funzioni che, pur non essendo rivoluzionarie, apportano un significativo miglioramento nella gestione dei contenuti multimediali. Le novità presentate testimoniano l’attenzione di Apple per i dettagli e il desiderio di fornire strumenti utili e versatili per la gestione dei ricordi digitali. Sebbene la maggior parte degli utenti dovrà attendere per sperimentare queste novità, gli stessi hanno l’opzione di accedere al canale Beta seguendo le istruzioni disponibili online.