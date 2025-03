Intelligenza artificiale e chatbot: come sfruttare ChatGPT e Gemini sull'iPhone 15 Pro Max

La tecnologia dell'intelligenza artificiale è al centro dell'attenzione oggi, con chatbot come ChatGPT e Gemini che stanno catturando l'interesse di molti utenti. Questi strumenti moderni possono rispondere a domande generali simili a quelle che si pongono a Siri o Google Assistant, offrendo risposte più dettagliate. Questo articolo esplora come accedere facilmente a queste applicazioni tramite l'iPhone, soprattutto per coloro che desiderano una guida rapida e intuitiva.

ChatGPT: un assistente virtuale potenziato per l'iPhone

Per chi possiede un iPhone 15 Pro o un modello della serie iPhone 16, ChatGPT di OpenAI rappresenta una delle migliori opzioni per chi cerca risposte immediate e dettagliate. Grazie al pulsante azione, gli utenti possono accedere facilmente a ChatGPT con una semplice pressione prolungata. Questo pulsante si trova sulla sinistra del dispositivo, sopra i controlli del volume. Per configurarlo, basta andare su Impostazioni > Pulsante Azione e sfiorare il menu fino a selezionare il collegamento.

Dopo aver toccato l'opzione "Apri ChatGPT" e seguendo i passaggi indicati, l'app sarà prontamente accessibile. In questo modo, ogni volta che si desidera ottenere informazioni, si può semplicemente tenere premuto il pulsante azione per aprire ChatGPT, permettendo di digitare o pronunciare la propria domanda. Questa funzionalità offre un modo rapido per ottenere risposte, come ad esempio dove trovare i più economici hot dog a New York.

Gemini di Google: una nuova alternativa sul mercato

Un'altra opzione interessante è Gemini di Google. A novembre, è stata rilasciata un’app per iOS, disponibile gratuitamente sull'App Store. Dopo aver installato Gemini sul proprio iPhone, si può personalizzare il Lock Screen aggiungendo scorciatoie tramite sei nuovi widget. Per farlo, basta premere a lungo su uno spazio vuoto nella schermata di blocco fin quando non viene visualizzata la pagina di personalizzazione. Selezionando il campo di personalizzazione, gli utenti possono accedere a diverse opzioni.

Il processo permette di sostituire i widget correnti con quelli di Gemini, scorrendo fino a trovare questa app e selezionandola. La scelta include sei opzioni diverse, che rendono l'accesso a Gemini immediato:

Tipo di prompt : consente l'accesso diretto alla pagina di Gemini per porre domande.

: consente l'accesso diretto alla pagina di per porre domande. Parla dal vivo : offre l'opzione di interagire vocalmente con Gemini .

: offre l'opzione di interagire vocalmente con . Microfono aperto : permette di impostare rapidamente eventi del calendario e promemoria.

: permette di impostare rapidamente eventi del calendario e promemoria. Utilizza la fotocamera : scatta una foto e Gemini fornisce informazioni sul soggetto.

: scatta una foto e fornisce informazioni sul soggetto. Condividi immagine : scegli un'immagine per ottenere informazioni, creare arte o iniziare una conversazione.

: scegli un'immagine per ottenere informazioni, creare arte o iniziare una conversazione. Condividi file: consente di inviare file per condividere ispirazioni o informazioni.

Concludendo la configurazione, basta premere il pulsante blu "Fatto" nella parte superiore destra dello schermo per completare l'operazione.

Attenzione alle risposte degli AI chatbot

Pur essendo utili, è importante tenere presente che i chatbot basati su intelligenza artificiale, come ChatGPT e Gemini, possono occasionalmente fornire risposte imprecise o "allucinare". Tuttavia, l'esperienza finora suggerisce che l'utilizzo di questi strumenti per ottenere risposte è generalmente più soddisfacente rispetto all'interazione con Siri. Con le funzionalità avanzate e la personalizzazione dell'iPhone, gli utenti possono ora esplorare un nuovo modo di ricevere informazioni nel loro quotidiano.