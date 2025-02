Insta360 lancia l'AI Tracker per il Flow 2 Pro: un accessorio innovativo per il tracking

Insta360 ha recentemente svelato un nuovo accessorio per il suo smartphone gimbal Flow 2 Pro, potenziando ulteriormente le capacità di tracking. Con l'AI Tracker, questo modulo innovativo integra una camera per migliorare la tracciabilità di persone e oggetti, offrendo agli utenti un'esperienza di ripresa ancora più fluida e professionale. Scopriamo tutti i dettagli su cosa offre questa nuova tecnologia.

Un gimbal versatile con tracciamento avanzato

Il gimbal Insta360 Flow 2 Pro ha già dimostrato il suo valore sul mercato, permettendo a fotografi e videomaker di catturare scene dinamiche in modo semplice. Tradizionalmente, molti gimbal utilizzano le loro app per fornire tracking degli oggetti, ma il Flow 2 Pro si distingue grazie al supporto del DockKit API di Apple. Questa funzione consente ai dispositivi iPhone di utilizzare i sensori e il machine learning per gestire in modo autonomo i movimenti del gimbal, cosa che garantisce una maggiore precisione e reattività.

Tuttavia, con l'introduzione dell’AI Tracker, Insta360 offre una soluzione che non richiede alcun software esterno. Il nuovo modulo non solo migliora il tracking, ma lo fa in modo che il soggetto resti “perfettamente inquadrato” anche in situazioni complicate, come le riprese in ambienti affollati. La tecnologia di tracking dell’AI Tracker è progettata per riconoscere e affrontare ostruzioni, come persone che passano davanti all’obiettivo, e può seguire anche animali. Per attivare il tracking, è sufficiente fare un gesto con la mano, il che rappresenta un'ulteriore semplificazione per l'utente.

Supporto anche per gli utenti iPhone

Nonostante l'AI Tracker sia stato progettato principalmente pensando agli utenti Android, coloro che possiedono iPhone non rimarranno esclusi. Infatti, anche senza il supporto del DockKit, gli utenti iPhone possono trarre vantaggio dalle capacità del nuovo accessorio. L'AI Tracker non si limita a migliorare il tracking, ma funge anche da flash LED, offrendo diverse modalità di intensità luminosa e temperature di colore.

Questo approccio ibrido rende l'accessorio versatile e utile in molteplici situazioni di ripresa, dai vlog alle riprese in condizioni di scarsa illuminazione. Insta360 sta chiaramente cercando di attrarre una clientela più ampia, rendendo l'AI Tracker un'aggiunta interessante per chi cerca di elevare la qualità e il controllo delle proprie riprese.

Confronto con i modelli della concorrenza

Il panorama dei gimbal di alta qualità sta diventando sempre più competitivo. Infatti, recenti modelli di altri marchi, come DJI, hanno introdotto accessori simili, come il Multifunctional Module. Questa tendenza mostra l’interesse crescente delle aziende nel migliorare l'esperienza utente senza la necessità di app specifiche. La continua innovazione nel campo della tecnologia di ripresa dimostra che il mercato è ricettivo a nuove idee, incoraggiando le aziende a investire in accessori che massimizzino la funzionalità dei loro dispositivi.

Prezzo e disponibilità dell’AI Tracker

L’AI Tracker di Insta360 è attualmente disponibile per l'acquisto al prezzo di 39.99 dollari. In alternativa, gli utenti possono optare per il pacchetto che include il gimbal insieme al nuovo modulo ad un prezzo di 179.99 dollari. Questo non solo rappresenta un'ottima opportunità per i nuovi clienti, ma anche per chi desidera ammodernare il proprio kit di ripresa. Con l’AI Tracker, Insta360 mette a disposizione degli utenti una novità che promette di semplificare e migliorare drasticamente il modo in cui catturano i loro momenti speciali.