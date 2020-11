Come impostare uno sfondo animato su un telefono Android

Ti ricordi la moda degli sfondi animati? Gli sfondi animanti o live wallpaper erano una caratteristica di tendenza tempo fa che permetteva di personalizzare l’aspetto estetico del proprio smartphone. La possibilità di utilizzare uno sfondo animato sul proprio display era anche una delle funzioni che distinguevano Android dal suo rivale, l’iPhone. I telefoni della casa di Cupertino, infatti, non dispongono di questa opzione. Dal Google Play Store gli utenti possono divertirsi a scaricare sfondi più o meno elaborati che permettono di dare un nuovo look al proprio telefono.Tuttavia gli sfondi animati, per la loro complessità, consumavano di più la batteria del dispositivo rispetto a quelli statici.

Però, ora che le batterie dei telefoni sono di gran lunga migliorate e anche i display sono stati oggetto di grandi studi che li vede arrivare con sempre maggiori pixel e con colori più sgargianti, gli sfondi live possono davvero essere la scelta migliore per personalizzare il proprio smartphone. Con questa guida, quindi, vogliamo mostrarti come creare e impostare uno sfondo animato su un telefono Android.

Ottenere uno sfondo animato

Prima di tutto per impostare uno sfondo animato dovrai scaricarne uno. Per fare questo esistono moltissime applicazioni su Google Play Store che puoi provare, come: Maxelus.net o Cartogram che crea una mappa dell’area in cui ti trovi grazie ad un elegante tema dinamico.

C’è anche Hypno Clock Live Wallpaper, che ti dice l’ora mostrando l’interno di un orologio con le parti meccaniche a vista. Una soluzione perfetta per gli appassionati di orologi. Puoi anche provare una di quelle app che dispongono di un grande catalogo di sfondi animati come Live Wallpapers o Live Wallpapers 4K un’applicazione gratuita per Android che ha una vasta collezione di sfondi live in HD, sfondi in 4k, e GIF animate per qualsiasi telefono cellulare. Però sappi che in queste app, mentre cerchi il tuo sfondo ideale, dovrai sopportare anche i diversi annunci pubblicitari che sono presenti.

Dopo aver scaricato il tuo sfondo animato preferito, vai su “Impostazioni -> Schermo -> Avanzate -> Sfondo -> Sfondi animati”. Qui troverai tutti gli sfondi live che hai scaricato. Basta toccare quello che desideri aprire, quindi poi clicca su “Imposta sfondo” e il gioco è fatto.

Come trasformare un video in uno sfondo animato

Questi sfondi live già pronti sono molto belli e molto pratici, ma cosa succede se vuoi trasformare uno dei tuoi video in uno sfondo animato?

Alcuni telefoni ti consentono di trasformare i video in sfondi live. Sui telefoni Samsung Galaxy di ultima generazione vai alla Galleria, seleziona il file video che desideri come sfondo, quindi tocca l’icona del menu in alto a destra e seleziona l’opzione “Imposta come sfondo”. È quindi possibile tagliare una sezione del video utilizzando il pulsante “Modifica”. Anche i telefoni Xiaomi ti consentono di impostare delle clip video come sfondo andando su “App Temi -> La mia pagina -> Sfondi -> I miei sfondi animati”, quindi fai clic sull’icona “+”. Qui puoi selezionare uno dei tuoi video per renderlo il tuo sfondo.

Sulla maggior parte degli altri dispositivi dovrai scaricare un’app di terze parti per impostare un video come sfondo animato. Una buona opzione per fare questo è l’app Video Live Wallpaper. Dopo aver installato l’app, aprila, aggiungi il video che desideri utilizzare come sfondo. All’interno dell’app puoi modificare elementi del video come la lunghezza della clip, l’attivazione o la disattivazione dell’audio e, soprattutto, il modo in cui desideri ridimensionarlo.

Per i video orientati verticalmente, seleziona “Adatta in scala”. Per quelli orizzontali, seleziona “Adatta in scala con ritaglio”. Una volta che hai impostato tutto come preferisci, fai clic sull’icona quadrata nell’angolo in alto a destra, quindi clicca su “Imposta sfondo” per renderlo lo sfondo.

Questi sono semplici consigli per poter personalizzare il display del tuo smartphone Android in pochi passi. Tu conosci altre valide app che permettono di scaricare interessanti sfondi animati? Facci sapere nei commenti!

