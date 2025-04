Il regno unito perde la battaglia per la segretezza nella disputa con apple sull’encryption

Il conflitto tra il Regno Unito e Apple riguardo alla crittografia di fine sequenza non rimarrà segreto come sperava il governo britannico. Secondo l’agenzia BBC, i giudici del tribunale hanno recentemente bocciato la richiesta del governo di mantenere riservati i dettagli del caso. La decisione afferma che sarebbe stato eccezionale condurre un’udienza interamente in segreto senza alcuna informazione pubblica sull’accaduto.

Origini del conflitto: la richiesta dell’Empire britannico

La controversia è iniziata a febbraio 2025, quando il governo britannico ha ordinato a Apple di creare un accesso preferenziale, conosciuto come ‘backdoor’, nella sicurezza di iCloud. Apple, però, ha optato per la revoca della funzione di Protezione Avanzata dei Dati nel Regno Unito, piuttosto che accettare di piegarsi a tale ordine. Nonostante ciò, diverse tipologie di dati su iCloud, come password, informazioni sanitarie, dettagli di pagamento, messaggi iMessage e FaceTime rimangono protetti da crittografia end-to-end. Durante tutto questo periodo, Apple non ha potuto affrontare pubblicamente le richieste del Regno Unito per garantire la protezione legale dei propri utenti.

La reazione di apple e la strategia legale

Di fronte a questa situazione, Apple ha deciso di presentare un ricorso al Tribunale dei Poteri, contestando la richiesta del governo britannico di compromettere la propria crittografia end-to-end. Le udienze sono cominciate in segreto il mese scorso, malgrado la crescente pressione per rendere pubblici gli atti processuali. Il governo ha argomentato che rendere noti i dettagli dell’azione legale avrebbe potuto “danneggiare la sicurezza nazionale”. Tuttavia, secondo la BBC, questa giustificazione non ha convinto i giudici.

La decisione del tribunale: un colpo per la segretezza del governo

In una sentenza emessa lunedì, il tribunale ha respinto la richiesta del governo britannico, evidenziando l’ampia copertura mediatica del conflitto e sottolineando il principio giuridico della pubblicità del processo. “Sarebbe stato davvero straordinario condurre un’udienza del tutto segreta senza alcuna rivelazione pubblica tale che un’udienza si stesse svolgendo,” hanno affermato i giudici. Le motivazioni alla base della loro decisione indicano che rivelare soltanto i dettagli essenziali del caso non avrebbe danneggiato l’interesse pubblico né compromettere la sicurezza nazionale.

Prospettive future: maggior trasparenza in arrivo

Con questo colpo alla richiesta di segretezza, è lecito aspettarsi che nuovi dettagli riguardo alla battaglia legale tra il Regno Unito e Apple possano emergere al pubblico. La disputa non solo mette in luce la tensione tra la soberania digitale e la privacy degli utenti, ma solleva anche interrogativi cruciali sul futuro della crittografia nel Paese, in un momento in cui le istituzioni cercano di bilanciare disciplina e diritti individuali.

Questo caso rappresenta un’importante pietra miliare nel dialogo più ampio tra governo, aziende tecnologiche e utenti, specialmente in materia di sicurezza e privacy.