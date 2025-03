Il prototipo dell’Apple Watch Series 10 rivela potenziali nuovi sensori per la salute

Nel campo della tecnologia indossabile, l’Apple Watch continua a catalizzare l’attenzione, specialmente con l’introduzione dell’Apple Watch Series 10 lo scorso anno. Mentre il design ha ricevuto un aggiornamento significativo, le funzionalità dei sensori per la salute sembrano ripercorrere il già noto. Tuttavia, un prototipo recentemente trapelato sta sollevando interrogativi su cosa Apple avesse in mente inizialmente: nuove e innovative tecnologie per il monitoraggio della salute.

Un prototipo rivelatore

L’artefice dell’indiscrezione è un noto leaker e collezionista, “StellaFudge”, il quale ha diffuso immagini di un prototipo peculiare dell’Apple Watch Series 10. Questo modello differisce dai dispositivi attualmente commercializzati non solo per il design, ma anche per l’organizzazione dei sensori di salute, rivelandosi così singolare rispetto ai precedenti rilasci.

Nel prototipo, i sensori per la misurazione della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue appaiono di dimensioni notevolmente ridotte rispetto a quelli impiegati nei modelli commerciali. Ciò che sorprende ulteriormente è la presenza di un “anello di luce extra”, finora mai visto, situato tra il sensore ECG e quelli per la frequenza cardiaca, il che suggerisce un approccio innovativo nell’integrazione della tecnologia.

Prospettive future e sperimentazioni

Secondo le voci su questo prototipo, Apple si sarebbe dedicata allo sviluppo di nuovi sensori per la misurazione della pressione sanguigna e della glicemia. Durante la fase di prototipazione della Series 10, l’azienda avrebbe condotto esperimenti con questi sensori innovativi. Tuttavia, per motivi strategici legati al design, Apple ha scelto di posticiparne l’inclusione, potenzialmente per focalizzarsi su altre caratteristiche del dispositivo.

Il leaker suggerisce che il prototipo sia stato utilizzato per dei test interni, confermando quindi l’interesse di Apple verso l’integrazione di nuove soluzioni per la salute all’interno delle future generazioni di Apple Watch. La possibilità di una versione finale che includa questi avanzati sensori di salute ha suscitato grandi aspettative nel pubblico.

Informazioni tecniche e limitazioni

Sebbene il prototipo in questione sia pienamente funzionante, è importante notare che esso utilizza una versione interna di watchOS 11.1, priva delle applicazioni di default che gli utenti finali possono utilizzare, essendo queste accessibili solo tramite la rete interna di Apple. Questo implica che non è possibile esplorare quali nuove funzioni potrebbero essere presenti nelle app di salute dell’Apple Watch Series 10, rendendo così l’analisi parziale e poco conclusiva.

Un ulteriore elemento interessante è che questa build di watchOS risale a ottobre 2024, segno che Apple sta continuando a sperimentare con nuovi sensori di salute, il che lascia aperta la porta a ipotizzare un eventuale aggiornamento con funzionalità rivoluzionarie nella prossima generazione del prodotto.

Il futuro dell’Apple Watch appare pertanto intrigante, con molte aspettative riposte su cosa l’azienda di Cupertino possa riservare ai propri utenti in termini di salute e monitoraggio del benessere. I fan e gli appassionati di tecnologia seguono da vicino questi sviluppi, in attesa di scoprire quali innovazioni potranno davvero materializzarsi nei prossimi modelli.