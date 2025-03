I nuovi MacBook Air e iPad di Apple: consegne avviate e disponibilità globale

L'era dei nuovi dispositivi Apple è ufficialmente iniziata. Con il termine della fase di pre-ordine il 5 marzo, il MacBook Air con il nuovo chip M4 e le versioni aggiornate di iPad e iPad Air sono finalmente nelle mani degli utenti. Anche il Mac Studio, una delle proposte più potenti della gamma, sta raggiungendo rapidamente i clienti in tutto il mondo. Per chi non ha effettuato il pre-ordine o ha preferito attendere, le nuove versioni sono ora disponibili immediatamente in diversi punti vendita e online.

Disponibilità internazionale e ritiro nei negozi

Attualmente, le piattaforme online di Apple negli Stati Uniti e in Canada non hanno ancora mostrato la possibilità di ritiro nei negozi, ma non si prevedono problematiche di disponibilità né grandi variazioni a livello regionale. In Europa, invece, molti clienti possono già prenotare il ritiro in negozio. Paesi come Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito offrono la possibilità di ritirare i nuovi dispositivi direttamente in negozio, a seconda delle disponibilità.

Prenotare un prodotto tramite ritiro negli Apple Store è semplice. Gli utenti possono aggiungere il dispositivo desiderato al carrello sul sito ufficiale o tramite l’app Apple Store. Una volta nel carrello, è sufficiente completare il checkout, selezionare l’opzione “Lo ritirerò io”, inserire il proprio codice postale, scegliere il negozio disponibile e fissare una data per il ritiro. Il pagamento viene effettuato online, e al momento del ritiro potrebbe essere richiesta un’ID rilasciato dal governo e il numero dell’ordine.

Nuove caratteristiche dei dispositivi

Le ultime novità di Apple puntano principalmente su chip più potenti, mentre al contempo non sono stati introdotti cambiamenti significativi nel design. Il MacBook Air è ora equipaggiato con il chip M4, disponibile anche in una nuova colorazione Blu Cielo. Per quanto riguarda il Mac Studio, questo modello ora è dotato di porte Thunderbolt 5 e può essere scelto con un chip M4 Max o M3 Ultra, a seconda delle esigenze degli utenti.

Nella gamma degli iPad, il nuovo modello da 11 pollici adotta il chip A16, il quale non fornisce supporto per l'Apple Intelligence. L’iPad Air, invece, ha ricevuto un aggiornamento al chip M3, abbandonando il precedente M2. I prezzi di partenza sono competitivi: $349 per l'iPad, $599 per l'iPad Air, $999 per il MacBook Air e $1,999 per il Mac Studio.

Condividi le tue impressioni sui nuovi dispositivi

Per chi ha appena ricevuto un nuovo iPad o un Mac, le prime impressioni sono sempre un argomento interessante. In che modo questi nuovi dispositivi si adattano alle tue esigenze quotidiane? La community apprezza sempre le esperienze condivise. Condividi le tue esperienze e opinioni nei commenti; la tua voce conta, e il feedback è fondamentale per capire come i nuovi prodotti stiano influenzando la vita di tutti i giorni.