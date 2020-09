I migliori accessori per la vostra GoPro

La fotocamera portatile GoPro è ormai compagna inseparabile di molti escursionisti o sportivi che amano particolarmente l’attività outdoor. Questo dispositivo infatti, è in grado di effettuare ottime riprese anche in condizioni estreme, risultando un prodotto tra i più ambiti e apprezzati del settore. Go Pro è sicuramente la regina delle action camera ed un marchio ormai noto in tutto il mondo e ormai divento sinonimo di riprese sportive ed eventi estremi.

Non tutti però, sanno che esistono molti accessori per la GoPro, strumenti che vanno a completare un prodotto che, già di per sé, ha davvero molto da offrire all’utente. In questo articolo andremo proprio a scovare i migliori gadget e oggetti abbinabili a questa specifica fotocamera.

Accessori GoPro: come accompagnare nel miglior modo possibile la tua fotocamera?

Facile da trasportare e con specifiche hardware notevoli, la GoPro è uno strumento ormai ben consolidato nell’ambiente dei videomaker e nei content creator, sia amatoriali che professionisti.

A rafforzare il successo del prodotto vi è senza dubbio anche la sua duttilità. In tal senso dunque gli accessori GoPro, risultano un valore specifico non indifferente. Come vedremo di seguito, infatti, i gadget abbinabili sono diversi e di varia natura.

Supporto per elmetto

Tra chi ama le GoPro, vi sono anche molti motociclisti, scalatori, mountain biker ed escursionisti. Che si tratti di scalare una parete o affrontare un sentiero in sella alla propria bicicletta, la necessità principale è di avere le mani ben libere e trovare dunque un supporto solido e sicuro per la propria telecamera.

Per poter gestire al meglio la propria GoPro dunque, è utile adottare un apposito supporto per elmetto. Questo accessorio per la GoPro infatti, permette di fissare la fotocamera sulla parte alta dello stesso saldamente, in modo che la stessa non si stacchi neanche in seguito ad eventuali scossoni.

Sul mercato, esiste una varietà di elmetti piuttosto ampia. Si spazia da semplici supporti, a strutture ben più complesse, con prezzi che vanno dai pochi euro a svariate decine.

Per esempio, il telaio di estensione CamKix, risulta un ottimo prodotto low-cost in questo contesto. Essa permette di effettuare riprese audio/video di ottima qualità pur essendo un supporto acquistabile per davvero pochi euro. Il design del prodotto è appositamente ideato per non intralciare le porte d’ingresso della GoPro (USB, Micro SD e HDMI) permettendo dunque il download dei contenuti in maniera estremamente semplice.

Fascia da fronte

Un’alternativa alla precedente tipologia di oggetto è la fascia da fronte. L’utilizzo è pressoché identico, anche se tale supporto viene utilizzato prevalentemente dove non è necessario un elmetto, un casco o una particolare protezione per la testa.

Sotto questo punto di vista possiamo proporre la fascia da fronte Amazonbasics, realizzata con tessuti impermeabili e disponibile in taglia unica. Le cinghie sono in nylon regolabili, con inserti di gomma antiscivolo. Il prezzo di appena qualche euro è una ulteriore attrattiva in ottica acquisto.

Alternativa al suddetto prodotto è la fascia proposta da Roa.

Si tratta di un modello pratico, compatibile con GoPro Hero e con la maggior parte di altre action camera disponibili sul mercato. Si tratta di uno strumento ideale per chi fa snorkeling ma è anche adattabile a dei caschetti, dunque fruibile da sciatori, mountain biker e simili.

Il vantaggio di questo accessorio è che non è fruibile soltanto come fascia per la testa, ma risulta utilizzabile anche su petto e spalle. Insomma, un gadget ideale per mantenere sempre e comunque le mani libere!

Supporto per casco

Il supporto per casco è un accessorio per GoPro essenziale in ottica due ruote. Per esempio, il prodotto offerto da Lupholue risulta ideale per effettuare riprese mentre si è alla guida di una moto.

Facilmente adattabile a GoPro Hero 3, 4, 5, 6 e 7, si tratta di un braccio girevole e flessibile, che permette il posizionamento sulla testa, sul mento o laterale. I robusti pads impermeabili contribuiscono a fissare saldamente il supporto al casco, grazie anche agli adesivi con montatura piatta e curva, ideali anche per le superfici rotondeggianti.

Valigetta

Proprio nell’ottica accessori, va calcolato anche che serve un qualcosa per trasportare l’armamentario in questione. Sotto questo punto di vista, una valigetta appositamente ideata per trasportare la fotocamera e il relativo corredo, può essere a sua volta un qualcosa di estremamente utile.

In tal senso, possiamo citare la GoPro Case. Questa soluzione permette di avere tutto ciò che serve a portata di mano, evitando che gli accessori vadano persi o danneggiati durante il trasporto. Il prezzo non è proprio tra i più economici (rispetto ad altri “contenitori” può arrivare a costare il doppio) ma in termini di praticità e di sicurezza non ha eguali. Si tratta pertanto di una spesa che vi consigliamo di effettuare.

Nel caso si intenda acquistare una valigetta che contenga solamente fotocamera e un paio di accessori base, è possibile optare (risparmiando qualche euro), su uno strumento più compatto. In tal senso, possiamo segnalare l’ottima GoPro Case Extra-Small, con meno spazio a disposizione ma una trasportabilità a dir poco estrema.

Batteria aggiuntiva

Tra gli accessori della GoPro non può certamente mancare il Battery BackPack . Si tratta di una batteria aggiuntiva da unire a quella in dotazione. Si tratta dunque di uno strumento essenziale per evitare di rimanere “a secco” di energia proprio nel bel mezzo di una escursione.

Questo gadget utilissimo va posizionato sul retro della videocamera, andando a rinforzare le batterie in dotazione di default. Pur non essendo uno degli oggetti più economici per la GoPro, si rivela comunque essenziale per chi intende effettuare riprese molto lunghe sapendo che, nel giro di molte ore, non avrà accesso a fonti di alimentazione elettrica.

Fascia da polso

Un altro oggetto abbinabile alla fotocamera è la fascia da polso. Generalmente si tratta di un supporto realizzato in materiale morbido, in grado di posizionare la GoPro nelle immediate vicinanze della mano in maniera stabile, senza la necessità di afferrare la stessa.

Gli utilizzi sono molteplici. Risulta utilizzare questa fascia per poter riprendere attività agonistiche, gli allenamenti, le corse e così via. Una volta tornati a casa è così possibile studiare e rivedere le proprie prestazioni sotto un altro punto di vista.

Nello specifico, segnaliamo il modello wrist strap di O RLY, disponibile per pochi euro e piuttosto funzionale.

Braccio regolabile

Tra gli ultimi accessori GoPro che vogliamo trattare, vi è l’utilissimo braccio regolabile.

In tal senso, vogliamo segnalare l’ottimo GoPro ACMFN-001 Gooseneck, prodotto ufficiale e assolutamente utilissimo. Si tratta di un braccio flessibile, in grado di regolare l’angolatura della videocamera in maniera molto versatile per acquisire contenuti audio/video da una vasta gamma di prospettive. Si tratta di un modello compatibile con tutti i prodotti GoPro, capace di essere fissato su pressoché qualunque tipo di superficie.

Grazie agli accessori riuscirai ad espandere notevolmente le potenzialità di utilizzo della tua action camera, ma lo sapevi che puoi utilizzare la tua GoPro come Webcam?