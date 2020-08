Le 5 migliori Action Camera e Go Pro del 2020 | Guida all’acquisto

Quando le Action Camera e le Go Pro hanno fatto capolino sul mercato mondiale, vi è stata una vera e propria rivoluzione.

Fino a quel momento infatti, per girare video di qualità, era necessario utilizzare fotocamere estremamente costose e con funzioni piuttosto limitate. Chi praticava sport estremi o esplorazioni subacquee inoltre, non poteva filmare le proprie avventure in maniera efficace.

Al giorno d’oggi, la situazione è drasticamente cambiata. Questi dispositivi, poco ingombranti ma contemporaneamente dotati di molti optional tecnologici, permettono a chiunque di effettuare riprese anche in condizioni a dir poco insolite. Le Action Cam sono disponibili in decine e decine di modelli, con un prezzo che varia da poche decine fino a diverse centinaia di euro. Di fatto, si tratta di un dispositivo comunque alla portata di tutti.

I prodotti di ultima generazione, permettono di registrare video in Full HD super fluidi oppure addirittura di adottare il celebre formato 4K (ovvero quattro volte la risoluzione del Full HD), per non perdere neanche il minimo dettaglio. Non mancano le versione subacquee di tante fotocamere, oppure semplicemente degli appositi contenitori in cui inserire la videocamera prima di immergersi.

Per chi ama le riprese dunque, le Action Camera offrono tutto un mondo da scoprire!

Quali sono le migliori Action Camera di questo 2020?

Così come con la diffusione planetaria dei droni, anche le Action Cam sono una soluzione tecnologica estremamente diffusa. L’abbinamento tra droni e Action Camera non è per niente casuale: al volo offerto dai primi dispositivi, è possibile abbinare le riprese di questo particolari videocamere. Il risultato, risulta apprezzabile sia per gli utenti amatoriali, sia per i fotografi o comunque chi lavora nel settore video. Ad essere sinceri, però, questo connubio sta diventando sempre meno necessario visto che i droni di fascia alta hanno già videocamere incorporate capaci di registrare video in 4K ad almeno 30 fps.

Al giorno d’oggi non si può parlare di action camera senza citare la Go Pro. Si tratta di una mini telecamera che, a dispetto delle dimensioni, presenta un potente hardware e delle ottime lenti. Il risultato è che questo dispositivo riesce a registrare video con un’ottima qualità e fluidità anche nelle situazioni più estreme e il successo di questa azienda è dovuto soprattutto all’essere la capostipite del settore (e un ottimo marketing).

Ovviamente, in questo settore non esiste solo la Go Pro. Sono decine e decine le Action Cam disponibili per qualunque tipo di esigenza/livello. Recentemente hanno iniziato ad arrivare sul mercato anche versioni molto economiche. Con poche decine di euro possiamo portarci a casa delle Action Camera di tutto rispetto, in grado di filmare in modo fluido, magari non con la qualità delle sorelle più costose, ma comunque con buoni risultati.

Quali parametri considerare prima di acquistare una videocamera di questo tipo?

Ancor prima di scegliere un modello di Action Cam, è bene capire quali sono le caratteristiche che fanno di questi dispositivi ottimi prodotti o meno. Brevemente, un neofita dovrebbe considerare attentamente:

Obiettivo e qualità delle riprese : valori come MP (MegaPixel), risoluzione e fps possono dare un’idea sulla qualità delle riprese che si possono ottenere da un determinato prodotto. Ovviamente le necessità di un utente amatoriale alle prime armi sono decisamente minori rispetto a un professionista;

: valori come MP (MegaPixel), risoluzione e fps possono dare un’idea sulla qualità delle riprese che si possono ottenere da un determinato prodotto. Ovviamente le necessità di un utente amatoriale alle prime armi sono decisamente minori rispetto a un professionista; Resistenza all’acqua : si tratta di un valore poco interessante per chi non intende effettuare riprese subacquee. Chi invece fa snorkeling o attività simili, deve tenere ampiamente conto della profondità a cui può portare la videocamera;

: si tratta di un valore poco interessante per chi non intende effettuare riprese subacquee. Chi invece fa snorkeling o attività simili, deve tenere ampiamente conto della profondità a cui può portare la videocamera; Gestione da remoto : molte Action Cam possono essere controllate a distanza, attraverso un telecomando o direttamente tramite app per smartphone. A seconda del tipo di utente, questa funzione può risultare indispensabile o meno;

: molte Action Cam possono essere controllate a distanza, attraverso un telecomando o direttamente tramite app per smartphone. A seconda del tipo di utente, questa funzione può risultare indispensabile o meno; Batterie : anche le Action Camera vedono nell’autonomia un parametro fondamentale in fase di scelta. Punta sul prodotto che ha il valore di mAh più alto e cerca di prediligere i prodotti con batterie facilmente sostituibili.

: anche le Action Camera vedono nell’autonomia un parametro fondamentale in fase di scelta. Punta sul prodotto che ha il valore di mAh più alto e cerca di prediligere i prodotti con batterie facilmente sostituibili. Funzioni : le videocamere più avanzate offrono una serie di funzioni che, per i pro e i semi-pro, possono risultare molto utili. Parliamo, per esempio, di loop, time-lapse, slow motion, autoscatto e tante altre soluzioni più o meno utili;

: le videocamere più avanzate offrono una serie di funzioni che, per i pro e i semi-pro, possono risultare molto utili. Parliamo, per esempio, di loop, time-lapse, slow motion, autoscatto e tante altre soluzioni più o meno utili; Accessori: gli accessori potenzialmente disponibili sono molteplici. In ogni caso, va fatta grande attenzione alla presenza di potenziali supporti che consentono l’abbinamento del dispositivo a caschi, manubri di bicicletta o quant’altro.

In questo approfondimento vedremo le migliori 5 Action Camera del 2020, illustrandone quali sono le principali caratteristiche per cui riescono a spiccare in un settore così affollato.

GoPro Hero7, l’Action Cam per eccellenza

La nostra avventura nel mondo delle Action Camera non poteva non iniziare da un modello GoPro. Nello specifico, in questo caso ci concentreremo su GoPro Hero7, uno dei prodotti del settore più in vista di questo 2020.

Si tratta di un dispositivo in grado di girare video incredibilmente fluidi, anche senza fruire di un gimbal. Il design con cui questo prodotto si presenta al pubblico denota l’alto livello di resistenza, senza contare l’impermeabilità fino a 10 metri di profondità.

Molto apprezzabile è la funzione legata al controllo vocale. Sono infatti ben 15 i comandi disponibili, che consentono di svolgere una serie di operazioni anche senza utilizzare le mani. La funzione SuperFoto permette di utilizzare automaticamente l’HDR per una mappatura locale dei toni e per la gestione ottimizzata della luce. GoPro Hero7 è una videocamera estremamente “social” visto che permette di trasmettere direttamente in streaming su Facebook e YouTube quanto si sta riprendendo.

Infine, merita anche una citazione la possibilità di girare video temporizzati, sempre mantenendo un alto livello di stabilità e fluidità. Insomma, GoPro si dimostra un’azienda in grado di offrire Action Cam di altissimo profilo, ideali per i professionisti o per chi ha un budget piuttosto elevato.

Crosstour Action Cam, economica ma di qualità

In questo settore esistono prodotti economici ma qualitativamente apprezzabili? Crosstour Action Cam sembra dare una risposta decisamente affermativa a tale domanda. Con poche decine di euro infatti, questo modello garantisce standard qualitativi elevati, in grado di intrigare la maggior parte dei potenziali acquirenti.

Le riprese sono effettuate con risoluzione 1080p, dunque in alta definizione e grazie all’applicazione iSmart DV è possibile gestire la telecamera scaricando tramite Wi-Fi i video girati su smartphone Android o su iPhone. La videocamera in questione è dotata di un pratico schermo LCD da 2 pollici con ampia angolazione da 170 gradi. Apprezzabili, soprattutto visto il prezzo complessivo, anche le 2 batterie ricaricabili da 1050 mAh. Di fatto, le stesse garantiscono 120 minuti di autonomia e si ricaricano completamente in altrettanto tempo.

Crosstour Action Cam viene venduta con inclusa una pratica custodia impermeabile, capace di proteggere il modello da polvere, graffi, urti e soprattutto dall’acqua, consentendone l’utilizzo fino a 30 metri di profondità. Ovviamente poi, a completare un prodotto alquanto interessante, vi sono ben 20 accessori multifunzione in grado di adattarsi a pressoché qualunque tipo di attività outdoor.

Seppur non paragonabile ai modelli top del settore, Cross Tour Action Cam è un’ottima micro telecamera per chi si avvicina a questo settore e non vuole spendere troppo.

Crosstour CT9500, un ottimo compromesso tra qualità e prezzo

Stesso brand, ma un ulteriore passo in avanti per quanto concerne la qualità. Crosstour CT9500 è un modello di Action Camera in grado di trovare un perfetto bilanciamento tra qualità della componentistica e costo.

La videocamera in questione è dotata di un obiettivo da 20 MP, in grado di realizzare video in 4K a 30 fps. I 7 livelli di lenti in vetro e l’obiettivo grandangolare regolabile danno bene l’idea di come si tratti di un prodotto curato nei minimi dettagli. Il modello è dotato di una custodia, progettata appositamente per resistere ad acqua e polvere. Ovviamente non mancano anche le funzioni particolari, come quella anti-scuotimento che permette di mantenere le registrazioni stabili anche quando il prodotto è soggetto a scossoni.

Non mancano poi features varie per poter registrare in time-lapse e in loop. Il tutto può essere gestito attraverso Wi-Fi, grazie alla pratica app YUTUPRO. In tal modo è possibile gestire le riprese e le impostazioni del dispositivo nonché condividere le riprese sui social network. Le 2 batterie da 1350 mAh offrono un’ottima autonomia e, infine, va sottolineata anche la presenza di numerosi accessori che rendono Crosstour CT9500 particolarmente ideale per chi ama la montagna.

Dragon Touch Action Camera, alternativa economica adatta ai più giovani

Un altro modello entry level assolutamente apprezzabile per rapporto qualità-prezzo è la Dragon Touch Action Camera.

Si tratta di una fotocamera particolarmente indicata anche per bambini/ragazzini che si avvicinano a questo fantastico settore. Grazie alla custodia impermeabile, questo modello è in grado di funzionare regolarmente fino a 30 metri di profondità e di fatto è ideale per fare snorkeling o attività simili. L’obiettivo è in grado di girare filmati e scattare foto con risoluzione pari a 1080 P.

Dragon Touch Action Camera è particolarmente facile da collegare a biciclette, skateboard, caschi e tanti altri accessori. Ciò rende ancora più facile girare filmati ad alto impatto visivo. La fotocamera è dotata anche di una batteria da 900 mAh che, a detta degli sviluppatori, è in grado di garantire un’autonomia di 4 ore. Il telecomando a prova di schizzi (ma non impermeabile) permette di gestire il dispositivo anche da remoto.

Chi cerca un regalo di buon livello ma dal costo contenuto, può trovare in Dragon Touch Action Camera un’idea più che valida.

Apexcam 4K Action Cam Pro, economica ideale per le riprese sott’acqua

Apexcam 4K Action Cam Pro è un nuovissimo modello di videocamera, ideale per chi vuole effettuare riprese sott’acqua.

In realtà si tratta di una Action Camera completa sotto ogni punto di vista, visto che offre un obiettivo da 20 MP ed è in grado di garantire filmati da 4K a 30 fps. Non mancano le funzioni più comuni del settore, come il loop, il time-lapse, lo slow motion, l’autoscatto e tante altre.

Grazie alla custodia in dotazione, Apexcam 4K Action Cam Pro è utilizzabile fino a 40 metri di profondità: caratteristica piuttosto sorprendente vista la natura economica del dispositivo. Lo schermo, dotato di certificazione IP68, rivela ulteriormente la bontà di questo dispositivo per quanto concerne attività come immersioni, snorkeling, rafting surf e altri sport acquatici. La videocamera inoltre è dotata di stabilizzatore EIS, che consente di catturare immagini in maniera più fluida.

Ciò è permesso anche dall’apprezzabile sensore Sony, che rende possibile la correzione automatica delle immagini video grandangolari a 170 gradi senza alcun tipo di regolazione manuale. Apexcam 4K Action Cam Pro propone un telecomando in dotazione che è in grado di gestire il modello a 5-10 metri di distanza. Anche le 2 batterie da 1200 mAh risultano particolarmente prestanti.In conclusione, il prodotto di cui stiamo parlando si presenta economico ma al contempo estremamente prestante. Pur essendo una videocamera a tuttotondo, alcune peculiarità la rendono ideale per chi ama effettuare riprese sott’acqua.