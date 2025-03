Huawei Pura X: il nuovo smartphone dalla forma innovativa con design a libretto

Il mondo degli smartphone è in continua evoluzione, con nuove forme e design che catturano l’attenzione degli utenti. Tra le ultime novità, il Huawei Pura X è stato recentemente svelato in Cina, combinando un design a libretto con caratteristiche tecniche all’avanguardia. Con un display da 6,3 pollici e una configurazione fotocamera unica, questo dispositivo si propone di rivoluzionare l’esperienza d’uso degli smartphone.

Design e qualità costruttiva

Il Huawei Pura X si distingue per un design particolare che consente di ruotarlo quando è aperto, offrendolo come un clamshell molto allargato. Quando chiuso, la cerniera si posiziona sul lato, mantenendo il dispositivo elegante e facilmente gestibile. Le dimensioni dell’apparecchio sono peculiari: da aperto raggiunge un’altezza di 143,2 mm e una larghezza di 91,7 mm. Quando chiuso, le dimensioni diventano 91,7 mm per 74,3 mm, mantenendo comunque uno spessore che lo rende pratico nell’uso quotidiano.

Le due superfici del dispositivo sono dotate di pannelli LTPO OLED, in grado di offrire un refresh rate di 120 Hz e una luminosità massima di 2.500 nits. Questo assicura immagini vivide e chiare, in particolare negli ambienti con forte illuminazione. Il vetro utilizzato per il display è di alta qualità, garantendo una resistenza adeguata agli urti e ai graffi.

Funzionalità del display e interfaccia

Il display secondario del Pura X, oltre a svolgere funzioni standard, presenta diverse opzioni di personalizzazione tra cui sfondi animati e opzioni live. I possessori dello smartphone possono accedere rapidamente a funzioni come la fotocamera, le applicazioni di messaggistica e salute, oltre a poter effettuare chiamate e gestire la musica senza dover aprire il dispositivo. La disposizione dell’altoparlante è stata progettata per consentire di ricevere le chiamate anche quando il telefono è chiuso, con l’altoparlante posizionato accanto al flash LED.

In aggiunta, Huawei ha implementato un’interfaccia utente AOSP HarmonyOS 5.0, una scelta sorprendente rispetto alle attese su HarmonyOS Next, permettendo così un’esperienza più snella e intuitiva.

Fotocamera e capacità di registrazione

Il settore fotografico del Huawei Pura X è composto da tre fotocamere allineate in una fila. La fotocamera principale da 50 MP ha un’apertura f/1.6, dotata di un sensore RYYB e stabilizzazione ottica . Un secondo obiettivo da 40 MP con apertura f/2.2 si occupa della fotografia grandangolare, mentre un terzo da 8 MP si specializza nel teleobiettivo, con uno zoom ottico di 3,5x e stabilizzazione ottica.

Per le videochiamate, Huawei ha integrato una fotocamera da 10 MP nel punch hole del display principale, consentendo scatti e videoconferenze di alta qualità, a prescindere dalla modalità di apertura del dispositivo.

Batteria e prestazioni

Il Pura X è alimentato da una batteria di ben 4.720 mAh, divisa in due celle per garantire una durata prolungata. Supporta la ricarica rapida con tecnologia a 66W via cavo e 40W senza fili. La dissipazione del calore è ottimizzata grazie a piastre in grafite, capaci di garantire una conducibilità termica di 2000 W/m.k, fondamentale per mantenere prestazioni elevate anche durante l’utilizzo intenso.

Concernente il processore, la Huawei non ha ancora rivelato dettagli sul chip utilizzato. Restano ambigui anche i piani di espansione internazionale per il Pura X, dato che al momento è disponibile solo in Cina, con compatibilità per le connessioni satellitari limitate ai satelliti cinesi.

Disponibilità e prezzo

Il Huawei Pura X offre due varianti, una standard e una Collector’s Edition, la quale presenta design esclusivi e opzioni di memoria potenziate, fino a 16 GB di RAM. Saranno disponibili diverse colorazioni come Black, White, Silver, oltre a Pattern Green e Pattern Red riservate alla Collector’s Edition. I prezzi partono da 7.499 CNY per la versione base a 12/256 GB, fino a raggiungere i 9.999 CNY per il modello top di gamma con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria. L’uscita sul mercato cinese è fissata per il 21 marzo 2025, senza però notizie su una futura distribuzione internazionale.