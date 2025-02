Guida pratica per registrare lo schermo del Mac: tutti i passaggi fondamentali

Registrare lo schermo del proprio Mac è un'abilità utile e versatile, che può tornare comoda in molte situazioni, come la creazione di tutorial o la cattura di momenti di gioco. Scopriremo insieme i passaggi necessari per effettuare una registrazione chiara e professionale, utilizzando gli strumenti forniti dal sistema operativo. Questa guida dettagliata ti accompagnerà attraverso il processo, dal lancio delle applicazioni necessarie fino alla gestione delle impostazioni di registrazione.

Lancio dell'app Screenshot

Per cominciare a registrare lo schermo del tuo Mac, il primo passo è aprire l'app Screenshot. Puoi farlo premendo contemporaneamente i tasti Shift e Command e il numero 5 sulla tastiera. In alternativa, puoi accedere all'Launchpad dal Dock di macOS, digitare “Screenshot” nella barra di ricerca e cliccare sull'icona corrispondente. Un altro metodo è utilizzare l'app QuickTime: una volta aperta, fai clic su File e seleziona Nuova registrazione dello schermo. Questa app è particolarmente utile se desideri opzioni aggiuntive e un'interfaccia più familiare per chi la utilizza frequentemente.

Visualizzazione degli strumenti di registrazione

Dopo aver lanciato l'app Screenshot, apparirà una barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Qui troverai varie opzioni, tra cui due icone rotonde che rappresentano le funzioni di registrazione. La prima icona consente di registrare l'intero schermo, mentre la seconda offre la possibilità di registrare solo una parte selezionata. Riconsidera attentamente quale opzione scegliere in base a ciò che desideri catturare, affinché il tuo video sia chiaro e mirato.

Selezione della cartella di salvataggio

Di default, le registrazioni vengono salvate sul desktop. Tuttavia, se desideri modificare questa impostazione, clicca su Opzioni e scegli una posizione predefinita o seleziona Altra posizione per individuare una cartella personale. Organizzare i file registrati diventa fondamentale, soprattutto se prevedi di effettuare diverse registrazioni.

Impostazione del timer per la registrazione

Se hai bisogno di prima prepararti prima di far partire la registrazione, puoi impostare un timer che ritardi l'inizio della registrazione stessa. Questa opzione ti consente di controllare che tutto sia a posto prima di avviare il video. Nel menu di Opzioni, puoi scegliere tra impostazioni di 5 e 10 secondi. Questa funzione è particolarmente utile per evitare di iniziare la registrazione in modo confuso, garantendo un avvio più fluido e professionale.

Aggiunta di narrazione alla registrazione

Nel caso tu stia creando un tutorial o una dimostrazione, potresti voler includere una narrazione per rendere la tua registrazione più chiara. Se desideri aggiungere la tua voce, clicca su Opzioni e seleziona un microfono tra quelli disponibili. Assicurati di testare il microfono prima dell'inizio della registrazione per verificare che l'audio sia di buona qualità.

Attivazione della visualizzazione dei clic del mouse

Per migliorare la comprensione durante la visione del video, potresti decidere di attivare la visualizzazione dei clic del mouse. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa quando crei un tutorial, poiché guida l'attenzione degli spettatori sulle azioni eseguite. Per attivarla, clicca su Opzioni e spunta l'opzione Mostra clic del mouse.

Registrare l'intero schermo

Una volta completate tutte le impostazioni, sei pronto per iniziare la registrazione. Se desideri catturare tutto ciò che appare sullo schermo, seleziona l'icona solida con il cerchio e poi fai clic su Registra. Da questo momento, ogni attività sullo schermo verrà registrata fino al momento in cui deciderai di fermarla.

Registrare una porzione dello schermo

Se preferisci registrare solo una parte specifica dello schermo, seleziona l'icona con il cerchio tratteggiato. Potrai quindi trascinare il rettangolo per posizionarlo nel punto desiderato e ridimensionarlo a tuo piacimento. Una volta che hai sistemato la selezione, è sufficiente cliccare su Registra per iniziare la cattura.

Interruzione della registrazione

Durante la registrazione, puoi lasciare che il processo prosegua fino a quando non desideri interromperlo. Per farlo, riapri l'app Screenshot e clicca sull'icona Interrompi registrazione, che apparirà solitamente nell'angolo superiore dello schermo. Ricorda che i tuoi video saranno automaticamente salvati nella posizione selezionata, per cui sarà semplice ritrovarli una volta terminata la registrazione.

Ora hai appreso come registrare lo schermo su un Mac in modo efficace e semplice. Se sei interessato, potrebbe anche essere utile approfondire come registrare lo schermo del tuo iPhone o esplorare le novità sul registratore di schermo di Windows 11. Con queste competenze, sarai pronto a creare contenuti coinvolgenti e professionali in un attimo.