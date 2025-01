Guida all'uso avanzato dell'iPhone 16: come riavviare, ripristinare e gestire modalità particolari

Navigare nel mondo delle nuove tecnologie può essere complicato, specialmente quando si tratta di gestire dispositivi come l'iPhone 16. Con alcune funzionalità avanzate e modalità di ripristino da conoscere, è importante sapere come gestire problemi di funzionamento. Questa guida esamina le varie opzioni di riavvio, ripristino e altre funzioni che ogni utente dovrebbe conoscere per garantire un utilizzo ottimale del proprio iPhone 16.

Prima di iniziare: familiarizzare con i pulsanti

Ogni modello della serie iPhone 16, che include l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max, ha una disposizione specifica dei pulsanti che è fondamentale conoscere. Sul lato sinistro del dispositivo si trovano i due pulsanti del volume, mentre il pulsante laterale è a destra. Questi pulsanti non solo servono per l'aumento e la diminuzione del volume, ma sono essenziali per le operazioni di riavvio e ripristino. È opportuno notare che l'Action button e il Camera Control button non vengono utilizzati per queste procedure.

Come spegnere l'iPhone 16

Ci sono diversi metodi per spegnere l'iPhone 16 e ognuno di essi è semplice da seguire:

Dal Centro di Controllo: Scorri verso il basso dall'angolo in alto a destra per aprire il Centro di Controllo, poi premi e tieni premuto il pulsante di accensione situato nell’angolo in alto a destra e scorri per spegnere. Utilizzando i pulsanti: Tieni premuto il pulsante laterale insieme a uno dei pulsanti del volume, quindi scorri per spegnere. Dalle impostazioni: Vai su Impostazioni → Generali, scorri fino in fondo e tocca Spegni, poi scorri per spegnere il dispositivo.

Queste opzioni offrono flessibilità a seconda delle preferenze dell'utente.

Come riavviare forzatamente l'iPhone 16

Se il tuo iPhone 16 si blocca o presenta anomalie, riavviarlo forzatamente è un metodo utile. Ecco come farlo:

Premi rapidamente il pulsante di aumento del volume e rilascialo. Premi rapidamente il pulsante di diminuzione del volume e rilascialo. Tieni premuto il pulsante laterale fino a quando il dispositivo non si spegne.

Se l'operazione riesce, il tuo iPhone si riavvierà e apparirà il logo Apple sullo schermo. Questo è un ottimo modo per risolvere problemi minori di funzionamento.

Come accedere alla modalità di ripristino

Per entrare in modalità di ripristino, occorre seguire alcuni passaggi specifici, in particolare quando è collegato a un computer. Per prima cosa, collega l'iPhone 16 a un Mac utilizzando un cavo USB-C. Assicurati di attivare il pairing tra i dispositivi seguendo le istruzioni sullo schermo.

Una volta connesso, segui questi passaggi per entrare in modalità di ripristino:

Premi rapidamente il pulsante di aumento del volume e rilascialo. Premi rapidamente il pulsante di diminuzione del volume e rilascialo. Tieni premuto il pulsante laterale finché non appare la schermata di collegamento al computer.

In questo stato, sul Mac apparirà una finestra di Finder che offrirà le opzioni di aggiornamento o ripristino del sistema operativo. È un metodo essenziale, specialmente in situazioni di emergenza.

Uscire dalla modalità di ripristino

Se desideri uscire dalla modalità di ripristino, basta mantenere premuto il pulsante laterale fino a quando la schermata di collegamento non scompare. Il dispositivo si riavvierà automaticamente per tornare alla schermata di blocco.

Ripristino wireless: nuova funzionalità di iOS 18

Tra le novità di iOS 18 spicca la funzione di ripristino wireless, che consente di ripristinare un iPhone utilizzando un altro dispositivo iPhone nelle vicinanze. Questa operazione è utile quando il tuo iPhone è bloccato in modalità di ripristino dopo un aggiornamento fallito.

Per utilizzare questa funzione, assicurati di seguire questi passaggi:

Quando il tuo iPhone mostra la schermata di collegamento, esegui le operazioni per forzare il riavvio. Accosta il tuo iPhone a un altro dispositivo iPhone che sta eseguendo iOS 18. Appare un dialogo per il ripristino. Inserisci il codice di verifica visualizzato sul dispositivo in modalità di ripristino.

Questa funzionalità può rivelarsi molto utile per chi ha bisogno di assistenza in situazioni di emergenza.

Modalità DFU: un accesso avanzato

Nelle rare occasioni in cui è necessario reinstallare iOS, è possibile entrare nella modalità DFU . Collega l'iPhone 16 al computer e segui questi passaggi:

Premi il pulsante di aumento del volume e rilascialo. Premi il pulsante di diminuzione del volume e rilascialo. Tieni premuto il pulsante laterale per 10 secondi. Tieni premuto il pulsante laterale e poi il pulsante di diminuzione del volume per 5 secondi. Rilascia il pulsante laterale mantenendo premuto il pulsante di diminuzione per ulteriori 10 secondi.

In modalità DFU, lo schermo rimarrà nero, consentendo carica diretta del firmware tramite USB.

Funzioni di emergenza e SOS

L'iPhone 16 include anche opzioni come l'Emergency SOS. Per attivarlo, basta tenere premuto il pulsante laterale e uno dei pulsanti del volume finché non si attiva la funzione di emergenza. È importante utilizzare queste opzioni solo in situazioni reali, poiché contattano le autorità competenti.

Nuove funzioni di iOS 18

Con l'aggiornamento a iOS 18, ci sono innovazioni utili che consentono di visualizzare l'ora quando il dispositivo è scarico o di utilizzare il codice di accesso della funzione “Chiave Home” anche quando la batteria è completamente scarica.

Queste funzioni avanzate sono progettate per migliorare l'affidabilità e la praticità dell'iPhone 16, rendendolo un dispositivo sempre più utile nelle situazioni quotidiane.

Utilizzare al meglio il proprio smartphone richiede comprensione e pratica. La conoscenza delle procedure di riavvio e ripristino, così come delle nuove funzionalità, può rivelarsi estremamente vantaggiosa per ogni utente di iPhone 16.