Google Wallet si aggiorna: i più giovani adesso possono utilizzare il pagamento contactless

Con il recente aggiornamento di Google Wallet, una novità interessante si profila all’orizzonte per i più giovani. Infatti, i ragazzi potranno scaricare l’app e usufruire della funzione di pagamento contactless su dispositivi Android, grazie al consenso dei genitori. Questa funzionalità, in fase di implementazione nelle prossime settimane, consentirà anche di conservare all’interno dell’app pass e documenti come biglietti per eventi, tessere di biblioteca e carte regalo.

Nuove opportunità di utilizzo di Google Wallet per i minori

Il passo di Google di estendere l’uso di Wallet ai più giovani arriva dopo l’introduzione della compatibilità per il pagamento contactless sul dispositivo Fitbit Ace LTE, progettato appositamente per i bambini. Con questo aggiornamento, anche i dispositivi Android dei minorenni potranno supportare questi pagamenti. I genitori avranno il controllo su chi può usare Google Wallet, gestendo l’accesso tramite l’app Family Link.

Un aspetto cruciale di questa nuova funzionalità è il requisito di approvazione parentale. Ogni volta che i ragazzi desiderano aggiungere una nuova carta di pagamento, dovranno ottenere il consenso dei loro genitori. Questo sistema aiuta a garantire un uso sicuro e responsabile della app.

Controllo e monitoraggio degli acquisti

Un’altra misura implementata per garantire la sicurezza è la possibilità per i genitori di ricevere delle notifiche via email ogni volta che i propri figli effettuano un acquisto. In questo modo, possono mantenere una visione chiara delle spese. Inoltre, potranno monitorare gli acquisti recenti, rimuovere carte di pagamento, e disattivare completamente l’accesso a Google Wallet, se necessario. Questo sistema permette alle famiglie di gestire con attenzione l’uso delle risorse finanziarie da parte dei più giovani.

Va notato che, sebbene i bambini possano utilizzare Google Wallet, non potranno effettuare acquisti online con le loro carte, limitando ulteriormente i rischi associati agli acquisti su Internet.

Un confronto con la concorrenza: Apple e le sue similitudini

Non è una novità che Apple abbia già sviluppato una funzionalità simile che consente ai genitori di gestire i pagamenti per i minori tramite l’app Family Sharing su iPhone, iPad e Apple Watch. Ciò indica una tendenza crescente nel settore delle tecnologie consumer a creare sistemi sicuri e controllabili per gli utenti più giovani.

La funzione di pagamento contactless per i ragazzi su Android dovrebbe arrivare in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Spagna e Polonia. Questo sviluppo si inserisce nel quadro del crescente interesse per soluzioni di pagamento flessibili, che si adattano anche alle esigenze delle famiglie moderne.