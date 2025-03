Google Chrome introduce una nuova modalità per sfruttare appieno gli schermi dei dispositivi Android

Con il rilascio della versione 135 di Google Chrome per Android, il colosso della tecnologia ha annunciato una novità importante: il browser mobile inizierà a ottimizzare la visualizzazione dei contenuti sfruttando completamente il display degli smartphone. Questa innovazione prevede l'estensione della visualizzazione fino ai bordi del display, inclusa l'area attualmente occupata dalla barra di navigazione gestuale.

La modalità edge-to-edge: una svolta per la navigazione web

Il nuovo approccio, denominato “modalità edge-to-edge”, segna un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti visualizzano le pagine web su Chrome per Android. Prima dell'arrivo della versione 135, il browser limitava la visualizzazione dei contenuti, lasciando degli spazi non utilizzati nella parte inferiore dello schermo. Con questo aggiornamento, Chrome utilizzerà l'intera altezza del display, riuscendo a mostrare anche i contenuti che normalmente risultavano nascosti dalla barra di navigazione gestuale di Android.

Per rendere più semplice la navigazione e migliorare l'esperienza utente, Google ha introdotto una nuova barra inferiore, chiamata “chin”, che si auto-nasconde mentre l'utente scorre le pagine. Questa soluzione consente di avere accesso rapido alle funzioni del browser, senza dover sacrificare il prezioso spazio visivo durante la lettura.

Implementazione graduale e disponibilità

Il team di Google Chrome ha fatto sapere che la modifica alla nuova modalità è attualmente in fase di attivazione per un gruppo limitato di utenti. Pertanto, alcuni potranno già notare la novità prima del rilascio ufficiale di Chrome 135. È interessante notare che, in questa fase iniziale, la modalità edge-to-edge sarà accessibile solo per i dispositivi con schermi più piccoli. Per quanto riguarda i dispositivi Android dotati di display più grandi, si continuerà a utilizzare il layout tradizionale fino a quando non sarà disponibile un aggiornamento futuro specifico.

In merito a questo cambiamento, Google ha rassicurato gli sviluppatori web, affermando che nella gran parte dei casi non sarà necessario modificare i propri siti per adattarsi al nuovo layout. Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui il contenuto potrebbe risultare parzialmente coperto dalla barra di navigazione. Per questo motivo, l'azienda ha messo a disposizione una guida completa dedicata alla migrazione verso la modalità edge-to-edge, utile per coloro che desiderano ottimizzare le proprie pagine web per la nuova visualizzazione.

Integrazione con i cambiamenti di Android 15

Questa novità di Chrome si inserisce all'interno di una serie di modifiche avviate da Google nel contesto di Android 15. L'azienda ha, infatti, adottato una strategia che promuove l'uso della modalità edge-to-edge anche per le app, incentivando gli sviluppatori a modernizzare le loro applicazioni secondo il nuovo layout a schermo intero. Sebbene alcune app abbiano già implementato questo cambiamento, Google Chrome intende iniziare solo ora questo percorso.

Come accennato in precedenza, l'implementazione della modalità edge-to-edge in Chrome 135 è attualmente prevista come test per un numero ristretto di utenti. Google ha in programma di incrementare gradualmente la disponibilità a tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Preparazione per gli sviluppatori: la guida alla migrazione

Per coloro che sviluppano siti web e vogliono prepararsi a questo cambiamento, Google consiglia di dare un'occhiata alla guida alla migrazione edge-to-edge disponibile sul sito ufficiale di Chrome per Android. Questa risorsa fornisce informazioni dettagliate sugli effetti della modifica e suggerisce strategie per adattarsi efficacemente al nuovo layout. Con il passare del tempo, ci si attende che altre applicazioni di Google adottino la stessa iniziativa avviata con Chrome, al fine di offrire un'esperienza utente più uniforme e coinvolgente su tutti i dispositivi Android, indipendentemente dalle dimensioni del display.