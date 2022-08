Gigabit Ethernet: cos’è e perché ne hai bisogno?

Al giorno d’oggi, Internet veloce è indispensabile pressoché per chiunque. Anche se sei l’unica persona in casa, una connessione di questo tipo è necessaria per lo streaming di contenuti multimediali, per i videogiochi o per sostenere più dispositivi su un’unica connessione Internet. E se vivi con più persone, la necessità di una connessione veloce è ancora maggiore visto il dispendio di banda moltiplicato.

Fortunatamente, la tecnologia Fast Ethernet sta gradualmente andando a sostituire Gigabit Ethernet. Ma qual è la reale differenza tra le due tipologie di connessione e perché Gigabit Ethernet rappresenta il futuro?

Che cos’è Gigabit Ethernet?

In parole povere, questa tecnologia è la versione più veloce di Ethernet attualmente disponibile per gran parte della popolazione. Gigabit Ethernet ha un throughput massimo di 1.000 Mbps (Megabit al secondo), che equivale a un Gbps (Gigabit al secondo). La versione precedente di Ethernet, come già accennato, si chiama Fast Ethernet e ha un throughput massimo di 100 Mbps.

Mentre Gigabit Ethernet è l’opzione veloce più popolare, alcune connessioni offrono anche più di un Gbps. Ad esempio, una connessione a 10 Gbps è disponibile nel mondo, ma in genere è troppo costosa per gli utenti domestici e si trova più comunemente in uffici, edifici commerciali o strutture industriali. Nel futuro a medio-breve termine si prevede il lancio di hardware consumer 2,5 Multi-Gig, che consente velocità fino a 2,5 Gbps, anche se per attualmente è ancora considerabile come fantascienza.

3 motivi per passare alla Gigabit Ethernet

Se vivi con coinquilini o familiari che usano Internet in maniera massiccia, beneficerai senza ombra di dubbio di Gigabit Ethernet. E anche se vivi da solo ma esegui spesso lo streaming di contenuti multimediali o giochi, scoprirai che le velocità Gigabit sono incredibilmente elevate. Andiamo comunque a vedere i vantaggi legati a questa soluzione specifica.

È più veloce

Il motivo principale per cui la maggior parte delle persone passa volentieri da Fast Ethernet a Gigabit Ethernet è la velocità. Gigabit Ethernet viene spesso fornito tramite cavo in fibra ottica e, a 1.000 Mbps, è ben dieci volte più veloce di Fast Ethernet.

Con l’avanzare della tecnologia, anche i programmi, i videogiochi e altri software scaricati sul tuo computer si evolvono, spesso richiedono più spazio di archiviazione e una maggiore connessione a Internet. Quindi, naturalmente, aumentare la velocità di connessione risolverà la maggior parte dei problemi di software impegnativo o troppe persone che condividono una rete contemporaneamente.

C’è meno latenza

Se giochi ai videogiochi, probabilmente hai familiarità con i termini come ping, lag e latenza. E saprai anche che capire i modi migliori per ridurre la latenza nei giochi online è un’arte.

Gigabit Ethernet fa praticamente miracoli per i giocatori online. Se non hai dimestichezza con questo settore del gaming o non sai cosa significano questi termini, sappi solo che una connessione con questa tecnologia può inviare e ricevere un segnale da e verso il server di gioco molto più velocemente rispetto a una connessione Fast Ethernet. Ciò si traduce in un gameplay più fluido sullo schermo e in una risposta più immediata quando vengono premuti i pulsanti sul pad.

Anche se non sei un gamer, la latenza ridotta è fantastica anche per lo streaming dei tuoi programmi TV su Netflix o per eseguire qualunque operazione online.

Migliore larghezza di banda

Investire in Gigabit Ethernet significa anche avere più larghezza di banda. In parole povere, avrai una velocità di trasferimento dati più elevata e tempi di download più brevi. Quindi, se hai mai aspettato ore e ore per il download di un gioco di grandi dimensioni, più larghezza di banda ti aiuterà a ridurre drasticamente le tempistiche.

Poiché una maggiore larghezza di banda si traduce in una capacità di acquisire più dati contemporaneamente, noterai anche un’esperienza complessiva più veloce, anche navigando online o scaricando la posta elettronica.

Perché non hai bisogno di Gigabit Ethernet

Questa tecnologia non ha solo vantaggi, anche se questi sono nettamente predominanti.

Se tu o il tuo nucleo familiare non sfruttate molto Internet, potrebbe non essere necessario eseguire l’aggiornamento per il momento. Man mano che diventerà più popolare, alla fine diventerà uno standard per tutti, ma passerà ancora parecchio tempo. Se non hai esigenze particolari, l’upgrade potrebbe non essere così conveniente, anche tenendo conto dei seguenti svantaggi.

Tutti i componenti devono essere compatibili

Non tutti i modem e i router oggigiorno sono costruiti per essere compatibili con Gigabit Ethernet. Se decidi di passare a questa tecnologia, dovrai assicurarti che tutte le tue apparecchiature e dispositivi possano supportare e riflettere velocità Internet più elevate.

Se stai già pagando per Internet in fibra o via cavo, l’aggiornamento a Gigabit Ethernet può essere semplice come sostituire il tuo vecchio router con uno compatibile con Gigabit. Chiunque possieda già un fantastico router Wi-Fi 6 non dovrà aggiornare il router, poiché i router di questo tipo sono ben attrezzati per gestire velocità Gigabit.

Alcuni servizi basati su fibra potrebbero richiedere un dispositivo simile a un modem aggiuntivo, responsabile della conversione del segnale in fibra ottica. Senza questo dispositivo, l’accesso a questa tecnologia può essere preclusa.

È più costoso

Poiché sono necessari potenziali aggiornamenti delle apparecchiature per ottenere tutti i vantaggi offerti da Gigabit Ethernet, è naturalmente un’impresa più costosa rispetto al tradizionale Fast Ethernet. Inoltre, sei alla mercé di ciò che un provider di servizi Internet vuole addebitare per velocità Internet più elevate. E per velocità Internet dieci volte superiori a Fast Ethernet? Sicuramente pagherai un sovrapprezzo non trascurabile.

Come verificare se puoi accedere a questa tecnologia

Completa una ricerca su Internet per “Gigabit Ethernet vicino a me” o fai altre ricerche per verificare la presenza di provider Internet che offrono Internet in fibra vicino a te. Se vedi che un provider Internet ha connessioni in fibra ottica, probabilmente offrirà un piano di velocità Gigabit.

Anche se Gigabit Ethernet sta diventando più comune, non è ancora disponibile ovunque. Se vivi in una grande città, le possibilità di ottenere velocità Gigabit Ethernet sono molto più elevate rispetto a chi vive in una zona rurale.

L’importanza di Internet veloce al giorno d’oggi

Nel mondo di oggi, è quasi obbligatorio inserire il costo mensile di Internet nel tuo budget, insieme all’affitto, alla bolletta dell’acqua e alla bolletta della luce. Inutile girarci attorno: l’online è ormai parte del quotidiano, non solo per l’intrattenimento, ma anche per informarsi e comunicare con le altre persone.

Forse Gigabit Ethernet può essere un lusso per molte persone, ma sta lentamente diventando la norma. La speranza è che i costi relativi si abbassino, avvicinandosi gradualmente a quelli di Fast Ethernet ma, quasi sicuramente, quest’ultima soluzione andrà a sparire nel corso dei prossimi anni.

Fonte makeuseof.com