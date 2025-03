Gentler Streak: novità e aggiornamenti per l’app di fitness e benessere

Gentler Streak, applicazione premiata agli Apple Design Awards per il suo approccio al fitness e al benessere, sta per ricevere un significativo aggiornamento. Questa volta, l’obiettivo è rendere l’app ancora più facile e intuitiva da utilizzare. Dopo aver introdotto nuovi widget nella Home Screen per il monitoraggio dei parametri di salute, Gentler Streak si prepara a lanciare una nuova scheda “Per Te” che unisce il progresso degli utenti con informazioni sanitarie provenienti dalla sezione benessere.

Layout rivisitato per la scheda principale

Nel 2023, Gentler Streak aveva già presentato una nuova sezione dedicata al Benessere, pensata per fornire una sintesi chiara e comprensibile dei dati di salute degli utenti. Adesso, questa sezione sta per essere amalgamata con la pagina “Per Te” all’interno della scheda Streak.

Gli sviluppatori hanno riconosciuto che non tutti riuscivano a individuare facilmente i parametri di salute all’interno dell’app. Per questo motivo, hanno deciso di riorganizzare il layout per mettere in evidenza tali informazioni. Hanno affermato: “Abbiamo ripensato al modo in cui l’app fornisce le informazioni più rilevanti per te. Il risultato? Un’esperienza più leggera e intuitiva, che mette a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno.”

Questo cambiamento non comporta l’eliminazione di funzionalità già presenti. Di fatto, la sezione “Per Te” diventa completamente personalizzabile, consentendo agli utenti di scegliere quali informazioni visualizzare in alto. Ad esempio, l’app metterà in evidenza i riepiloghi del sonno al mattino e i resoconti degli allenamenti durante il giorno.

Offerta speciale per il mese della storia delle donne

A ulteriore testimonianza del suo impegno sociale, per celebrare il Mese della Storia delle Donne, Gentler Streak offre a chiunque inizi il monitoraggio del ciclo fino alla fine del mese accesso gratuito e permanente a questa funzionalità Premium.

Gentler Streak è progettata per aiutare gli utenti a comprendere meglio la propria condizione fisica, permettendo di valutare se è il momento di intensificare gli allenamenti o se si sta esagerando. L’app è stata insignita del premio Apple App of the Year per Apple Watch nel 2022 ed è stata finalista agli Apple Design Awards nel 2023. L’anno scorso, ha conquistato il primo posto nella categoria Miglior Impatto Sociale.

Scarica Gentler Streak

Gentler Streak è disponibile per il download gratuito sull’App Store, anche se alcune funzionalità avanzate richiedono un abbonamento o una licenza a vita. È importante sottolineare che l’app offre le sue migliori prestazioni in abbinamento a un Apple Watch, rendendola uno strumento prezioso per chi desidera prendersi cura del proprio benessere fisico in modo semplice e diretto.