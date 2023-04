Galaxy Z Flip 4 scontatissimo su Amazon: 350 euro in meno!

Gli smartphone pieghevoli sono senza dubbio tra le novità principali degli ultimi anni e lo dimostra il fatto che stanno pian piano diventando dispositivi sempre più ricercati dagli utenti. Le aziende principali, tra cui Samsung, hanno realizzato ottimi foldable, caratterizzati da un design molto accattivante e da specifiche tecniche di grande livello. Tuttavia, ancora oggi gli smartphone pieghevoli non sono alla portata di tutti per via del loro prezzo, spesso molto elevato.

Ecco perché gli appassionati di foldable danno sempre uno sguardo sul web per trovare l’offerta giusta che consenta di acquistare uno dei migliori pieghevoli sul mercato ad un prezzo più contenuto. Proprio in queste ore, sul sito di Amazon, è in vendita a prezzo scontato il Galaxy Z Flip 4, uno dei due foldable che Samsung ha lanciato lo scorso anno. L’offerta è davvero strepitosa: invece dei 1.149 euro del prezzo di partenza, infatti, gli utenti possono acquistare questo prodotto a sole 799,99 euro, risparmiando così la bellezza di 350 euro.

Il Galaxy Z Flip 4 è davvero sensazionale e a questa cifra non si può proprio dire di no. Il dispositivo di Samsung presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con risoluzione FullHD+ e una frequenza d’aggiornamento pari a 120Hz, mentre sul lato posteriore troviamo un display Super AMOLED da 1,9 pollici. Tra le caratteristiche del Galaxy Z Flip 4 che vengono maggiormente apprezzate dagli utenti c’è anche la memoria interna che arriva fino a 512 GB, oltre alla connettività 5G e alla certificazione IPX8 che assicura l’eccellente impermeabilità del device. La batteria da 3.700 mAh può contare sulla Ricarica Ultra Rapida da 25W.

Il processore del Galaxy Z Flip 4 è l’eccellente Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm, che garantisce prestazioni strepitose. Sul retro ci sono inoltre due fotocamere da 12 MP, mentre davanti il pieghevole dispone di una fotocamera da 10 MP.