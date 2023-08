Galaxy S24, l’idea di Samsung: Exynos solo per il modello base

I telefoni della serie Galaxy S23 sono stati i primi top di gamma di Samsung rilasciati in tutto il mondo con lo stesso chipset. Una scelta che ha fatto felici gli utenti, anche perché il colosso di Seul aveva deciso di puntare esclusivamente sull’eccellente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Qualcomm sta per ufficializzare Snapdragon 8 Gen 3, costruito con il processo a 3 nm e pertanto più costoso rispetto al predecessore. Questo è il motivo per cui, almeno stando ai rumors, Samsung potrebbe tornare sui suoi passi, proponendo i suoi telefoni di punta in due versioni differenti: una alimentata con il chipset Exynos 2400 prodotto da Samsung e un’altra con Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Come sanno bene i fan del gigante sudcoreano, Samsung solitamente rilascia i top di gamma alimentati con Exynos in alcuni mercati (tra cui quelli europei) e quelli basati su Snapdragon in altri (come ad esempio gli USA). Un approccio che però potrebbe cambiare con i Galaxy S24.

Un leaker – ritenuto piuttosto affidabile dal sito Techradar – ha condiviso su X (la piattaforma ex Twitter) alcune novità molto interessanti. Pare che Samsung stia effettivamente ragionando se proporre di nuovo le due versioni in base ai mercati o se adottare una strategia differente.

Entrando meglio nel dettaglio, il leaker @Tech_Reve afferma che il colosso di Seul potrebbe alimentare tutti i modelli Galaxy S24 (vale a dire il modello S24 base/vanilla) con il chip Exynos 2400, mentre il Galaxy S24 Plus e il Galaxy S24 Ultra arriveranno sul mercato con il chip Snapdragon 8 Gen 3.

L’informatore sottolinea anche che i siti coreani hanno fatto spesso riferimento al successo che Samsung ha avuto quest’anno nella produzione di chipset da 4 nm. Un aspetto che suggerisce come l’intenzione di Samsung sia quella di proseguire sulla strada ‘classica’, sebbene sul tavolo ci sia anche l’altra opzione.