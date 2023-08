Tutto ciò che sappiamo sul Galaxy S24 Ultra: cosa aspettarci

Mancano ancora circa sei mesi alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24 ma sul web trapelano sempre più indiscrezioni che riguardano i futuri top di gamma di Samsung. Non è un segreto che il colosso di Seul introdurrà numerosi miglioramenti, specialmente sul modello Ultra. Questo telefono, infatti, sarà dotato di una nuova fotocamera, mentre i modelli base e Plus dovrebbero avere cornici più sottili e uno schermo più efficiente dal punto di vista energetico. Non è tutto, perché il Galaxy S24 Ultra dovrebbe arrivare anche con importanti modifiche nel design.

Il modello Ultra, stando ai rumors, sarà caratterizzato da un telaio in lega di titanio che garantirà maggiore resistenza rispetto ad altri telefoni che utilizzano il telaio in alluminio. Il famoso tipster Ice Universe afferma che il Galaxy S24 Ultra avrà anche un design a schermo piatto, a differenza dei suoi predecessori che hanno uno schermo curvo sui bordi sinistro e destro.

Il celebre leaker afferma inoltre che il Galaxy S24 Ultra misura 162,3 x 79 x 8,6 mm, pertanto sarà più sottile e più corto del Galaxy S23 Ultra. Tuttavia, se queste misurazioni sono accurate, il prossimo telefono sembra essere più largo del suo predecessore: ciò significa che le cornici ai lati dello schermo potrebbero essere più spesse.

Le altre indiscrezioni riferiscono che il Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera anteriore da 12 MP, una fotocamera posteriore primaria da 200 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 50 MP (zoom ottico 3x) e una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP (zoom ottico 10x). Il telefono dovrebbe essere lanciato in due varianti: una sarà alimentata con il processore Exynos 2400, mentre l’altra potrà contare sul processore Snapdragon 8 Gen 3. Il top di gamma avrà inoltre 12 GB di RAM nelle varianti con 256 GB e 512 GB di storage e 16 GB di RAM nella versione da 1 TB di storage. Infine, il Galaxy S24 Ultra verrà quasi certamente equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 45 W.