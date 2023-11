Galaxy A25, nuovi dettagli: specifiche, colori e prezzo

I fan di Samsung attendono con ansia di conoscere ogni dettaglio sui Galaxy S24, vale a dire i telefoni della prossima serie che l’azienda dovrebbe presentare ufficialmente a gennaio 2024. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, il colosso di Seul è al lavoro anche su un mid-range che è spesso protagonista di voci e indiscrezioni.

Stiamo parlando del Galaxy A25 5G, successore del Galaxy A24, già trapelato la settimana scorsa con interessanti dettagli sul design di questo nuovo telefono. La bella notizia è che nelle scorse ore è stato rivelato anche l’elenco completo delle specifiche del Galaxy A25.

Secondo quanto riferito da Appuals e SamMobile, infatti, il Galaxy A25 5G presenterà un display da 6,5 pollici con un notch a forma di U e una risoluzione Full HD+. Molto probabilmente lo schermo sarà un’unità OLED con refresh rate a 90 Hz (o forse anche migliore), simile a quanto già visto con il Galaxy A24.

Lo smartphone potrà inoltre contare su una fotocamera posteriore primaria da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Infine, il telefono potrebbe anche avere una fotocamera frontale da 13 MP.

Sempre stando a quest’ultimo report, il nuovo telefono di Samsung sarà alimentato con un processore Exynos 1280, che andrà quindi a prendere il posto del MediaTek Helio G99 utilizzato nel Galaxy A24. Il nuovo chip da 5 nm porta la connettività 5G sullo smartphone e dispone di due core CPU Cortex-A78 con clock a 2,4 GHz e sei core CPU Cortex-A55 con clock a 2 GHz.

Il chip sarà abbinato a 6 GB/8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna: inoltre avrà uno slot microSD per l’espansione della memoria. Molto probabilmente il mid-range avrà Android 14 come sistema operativo, con One UI 6.0 come personalizzazione.

Il Galaxy A25 5G sarà probabilmente equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida da 25 W. Il report, infine, afferma che il Galaxy A25 5G sarà disponibile in quattro colorazioni, ovvero nero, blu, argento e giallo. E per quanto riguarda il prezzo? Gli ultimi rumors rivelano che entrambe le versioni del telefono avranno un prezzo compreso tra i 300 e i 400 euro.

