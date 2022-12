Cos'è la funzione Interfono di Apple e come funziona

Una funzionalità Apple poco nota ma molto utile è Interfono (o Intercom). Questa consente di utilizzare il tuo dispositivo Apple come sistema di interfono, in modo da poter comunicare facilmente con le altre persone in casa o in ufficio. In pratica con Interfono puoi inviare e ricevere messaggi tra i diversi HomePod che hai in casa oppure tra HomePod e dispositivi Apple come iPhone, iPad, iPod Touch e Apple Watch.

In questo articolo troverai tutte ciò che devi sapere sulla funzione Interfono di Apple e su come configurarla.

Cos’è la funzione Interfono di Apple?

Questa funzione ti consente di utilizzare HomePod, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e persino Apple CarPlay per comunicare con gli altri membri della casa o dell’ufficio nello stesso momento. Per esempio, puoi dire “Ehi Siri interfono: annuncio che la cena è pronta!” così comunicherai a tutti di venire a tavola. Puoi anche inviare messaggi con l'interfono a stanze o zone specifiche. Per usare l'interfono, il tuo dispositivo iOS deve disporre di iOS 14.2 o versione successiva, il dispositivo iPadOS deve avere installato iPadOS 14.2 o versione successiva mentre Apple Watch deve avere watchOS 7.1 o versione successiva.

Come configurare la funzione Interfono

Se hai l'app Casa installata sul tuo iPhone o iPad con il sistema operativo più recente e hai un HomePod o HomePod mini connesso all'app Apple Casa, allora hai già accesso alla funzione Interfono, ti basterà solo capire come usarla. Se non hai installato l'app Casa, o l’hai eliminata, puoi sempre riscaricarla dall'App Store.

Dopo aver installato l'app Casa, aprila e tocca l'icona Casa nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Poi vai su Impostazioni abitazione >Interfono. Qui si aprirà una scheda con le impostazioni della funzione. Da lì, puoi attivare la funzione Interfono e scegliere quali dispositivi possono essere utilizzati per fare annunci. Puoi anche decidere quali altoparlanti HomePod utilizzano la funzione Interfono e aggiungere persone al tuo sistema. Una volta settate tutte le impostazioni tocca Indietro e poi Fine.

Come utilizzare Interfono su iOS

Ora che la funzione Interfono è stata configurata puoi iniziare a usarla per fare annunci. Come tutti i prodotti Apple, l'utilizzo della funzione Interfono è davvero semplice e ti semplificherà la vita. Per fare un annuncio, basta dire "Ehi Siri, interfono", seguito dal tuo messaggio. Il tuo messaggio verrà quindi trasmesso a tutti i dispositivi della casa. Ad esempio: “Ehi Siri interfono, di a tutti che vado fuori con il cane”. Il tuo messaggio verrà inviato a tutti gli altoparlanti HomePod della casa e ai dispositivi iOS, iPadOS e watchOS collegati. Puoi anche inviare e ricevere messaggi con i tuoi AirPods o le tue cuffie Beats compatibili connessi. Se vuoi conversare con qualcuno in una stanza specifica, dì semplicemente "Ehi Siri, interfono", seguito dal nome della stanza e dal tuo messaggio. Ad esempio, "Ehi Siri, interfono cucina", seguito dal tuo messaggio. La tua comunicazione verrà quindi trasmessa a tutti i dispositivi compatibili in quella stanza. Per rispondere a un messaggio interfono basta dire "Ehi Siri, rispondi", seguito dal messaggio. Se il messaggio è stato condiviso con tutti i membri dell'abitazione, la risposta viene inviata a tutti gli HomePod e a tutti i dispositivi dell'abitazione, mentre se il messaggio è stato inviato specificamente alla tua stanza, la risposta viene inviata solo all'HomePod o al dispositivo che ha inviato il messaggio originale.

Puoi anche inviare messaggi Interfono direttamente dall'app Casa. Per farlo ti basta aprire l'applicazione e toccare il pulsante Interfono nell'angolo in alto a destra dello schermo. Da lì, puoi scegliere a quali dispositivi trasmettere il tuo messaggio. Di default, tutti i membri della famiglia sono abilitati a ricevere le notifiche sui propri dispositivi mentre sono a casa. Se ne hai necessità, però, puoi disattivare del tutto le notifiche di Interfono, scegliere di riceverle solo quando sei a casa o scegliere di riceverle sempre.

Conclusioni

Che tu voglia annunciare che la cena è pronta o che tarderai ad arrivare in ufficio, la funzione Interfono di Apple è un modo pratico per comunicare con altre persone a distanza. Questa funzionalità semplice è davvero rapida da configurare e da utilizzare e può essere molto utile quando vuoi parlare con più persone che non si trovano nella tua stessa stanza.