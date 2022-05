Funzionalità nascoste di Windows 11 per utenti esperti

Sebbene molte funzionalità di Windows 11 sianot pubblicizzate, ne esistono molte altrettanto utili ma meno “visibili”. Per le persone con più dimestichezza con i sistemi Windows, queste possono rappresentare un passo avanti notevole nel contesto dell’esperienza utente.

In questo contesto, esistono svariate soluzioni adottate dagli sviluppatori Microsoft: dalle scorciatoie da tastiera fino ai menu nascosti. Anche se alcuni erano già presenti in Windows 10, questi offrono la possibilità di utilizzare in maniera ancora più approfondita il nuovo sistema operativo. Andiamo dunque a dare uno sguardo alle funzionalità per gli utenti più esperti.

1- Un menu Start segreto

Il menu Start di Windows 11 è abbastanza apprezzabile per ciò che offre, ma tutte le funzioni divertenti sono nel menu Start segreto e, anche se esisteva già in Windows 10, molti utenti non l’hanno ancora scoperto.

Il menu include alcune scorciatoie incredibilmente utili, come Esegui, Terminale di Windows, Gestione disco, Opzioni risparmio energia, Visualizzatore eventi, Gestione attività e tanto altro. È possibile accedere a questo menu facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona del menu Start. Così facendo, la nuova selezione apparirà al posto del normale menu Start.

2- Multitasking migliorato

Tra le funzionalità nascoste di Windows 11, il multitasking è un vero gioiello. Alcune delle impostazioni sono disattivate per impostazione predefinita, ma il multitasking offre una varietà di modi per accedere rapidamente a finestre, gestire più desktop e ridurre a icona tutto tranne la finestra attiva.

Quest’ultima funzione è piuttosto utile se tendi ad avere numerose finestre aperte mentre lavori e di tanto in tanto vuoi fare pulizia su schermo. Accedi a tutte le impostazioni del multitasking andando su Start – Impostazioni – Sistema – Multitasking. In alternativa, cerca semplicemente multitasking utilizzando la funzione di ricerca di Windows.

Da qui puoi personalizzare le finestre Snap, scegliendo quelle che reagiscono agli snap layout. Sebbene Windows 10 avesse un metodo di lavoro simile, questo era molto più limitato. Ora puoi semplicemente passare il mouse sopra il pulsante di ingrandimento di una finestra per vedere i layout di snap disponibili. Ciò ti consente di organizzare il desktop nel modo più produttivo a seconda delle tue esigenze.

Puoi anche scegliere come gestire più desktop, ad esempio cosa mostra la barra delle applicazioni e come reagisce alla combo Alt + Tab. Se usi Microsoft Edge (che è sorprendentemente un browser migliore rispetto al momento del suo rilascio) ora puoi usare Alt + Tab per navigare tra le cinque schede più recenti oltre ad aprire le app.

E infine, riduci a icona tutte le finestre semplicemente facendo clic sulla parte superiore della finestra che desideri mantenere aperta e scuotendola delicatamente con il mouse. Con questo gesto così semplice, le altre finestre aperte vengono minimizzate all’istante.

3- Scorciatoie da tastiera sulla barra delle applicazioni

Le scorciatoie della barra delle applicazioni consentono di accedere più rapidamente alle app e ai file più utilizzati: fin qui nulla di nuovo. Ma cosa accadrebbe se potessi semplicemente utilizzare una scorciatoia da tastiera per aprire rapidamente gli shortcut della barra delle applicazioni?

Tutto quello che devi fare è ricordare l’ordine in cui hai disposto le scorciatoie. Premi il tasto Win più il numero corrispondente del collegamento sulla barra delle applicazioni.

Questa funzionalità era già presente in Windows 10, ma vista la sua utilità (e il fatto che è poco nota) rientra di diritto in questa lista.

4- Regolazione del livello sonoro delle singole app

Se di tanto in tanto senti pagine Web che riproducono casualmente annunci pubblicitari o musica ad alto volume, puoi adottare una funzionalità nascosta di Windows 11 per evitare tali situazioni. Invece di disattivare rapidamente tutti i suoni, regola il suono a livello di app. Il Mixer del volume ti consente di modificare i livelli audio per le singole app senza modificare il volume generale del sistema.

Quindi, se vuoi che Spotify sia rumoroso, ma Chrome silenzioso, nessun problema vai su Start – Impostazioni – Sistema – Suoni e dunque seleziona Mixer volume.

C’è un piccolo trucco per poter usare Volume Mixer correttamente: quando modifichi il volume sull’app, deve essere aperta con un suono attivo in riproduzione. Ad esempio, potresti aprire un video di YouTube nel tuo browser per farlo apparire. Tuttavia, le tue preferenze audio rimangono al loro posto dopo che le hai impostate.

5- Opzioni rapide per scattare screenshot

In realtà, questo ha funzionato altrettanto bene in Windows 10, ma mentre molti utenti conoscono la combinazione Win + PrtScr, alcuni non hanno mai provato lo Strumento di cattura di Windows 11. Questo ti consente di acquisire uno screenshot selettivo, dunque solo di una parte desiderata dello schermo.

Apri lo Strumento di cattura come qualsiasi altra app tramite il menu Start (in alternativa, premi semplicemente Win + Maiusc + S per iniziare) quindi disegna la porzione di schermo che desideri catturare.

6- Scorrimento inattivo

Potrebbe non essere una funzione che usi spesso, ma lo scorrimento inattivo funziona bene se devi scorrere una finestra inattiva. Se hai più finestre aperte sul desktop, non è sempre necessario portare una finestra specifica in primo piano solo per scorrerla.

Per utilizzare lo scorrimento inattivo, devi avere entrambe le finestre aperte contemporaneamente. Passa semplicemente il mouse sulla finestra inattiva e scorri usando la rotellina del mouse. Funziona bene per confronti rapidi tra le pagine o per cercare informazioni senza cambiare le finestre attive.

La funzione dovrebbe funzionare senza dover modificare alcun tipo di impostazione, ma se non ciò non dovesse attenere, segui questa procedura:

Vai su Start ;

; dunque su Impostazioni – Bluetooth e dispositivi – Mouse ;

; da qui attiva Scorri le finestre inattive quando ci passo sopra.

7- Gli Appunti potenziati

Gli Appunti nuovi e migliorati sono una delle migliori funzionalità nascoste di Windows 11 più interessanti.

Non è più solo il luogo virtuale in cui archiviare più elementi copiati: sebbene fosse abbastanza utile già in precedenza, ora include emoji, emoticon ASCII classiche, simboli e persino GIF. Se devi utilizzare molti simboli particolari e non presenti su tastiera, risparmierai molto tempo utilizzando la funzione degli Appunti anziché cercare di ricordare il codice per ottenere il carattere desiderato.

Premi Win + V per aprire e attivare la funzione Appunti. Tutti gli elementi utilizzati di recente vengono salvati in ogni sezione degli appunti per poi poter essere consultati con calma.

8- Rimozione di app in background che consumano risorse

Se stai utilizzando un desktop, potresti non essere troppo preoccupato per le app in background che consumano energia. Tuttavia, dovresti tenere conto che queste possono comunque compromettere le prestazioni del computer.

Windows 11 ti consente di gestire in maniera semplice quali app possono essere eseguite in background, offrendoti più CPU, RAM e durata della batteria (se invece stai utilizzando un laptop). Esistono due modi per gestire le app in background.

Nel primo caso vai su Start – Impostazioni – Sistema – Alimentazione e batteria. Da qui seleziona Risparmio batteria in Batteria (per impostazione predefinita, questa si attiva quando la carica della batteria raggiunge il 20%). Ricorda che se non stai utilizzando l’alimentazione a batteria, non puoi attivarla.

Anche in questo caso però, puoi modificare la percentuale utilizzando Attiva automaticamente il risparmio batteria. L’opzione successiva è gestire le app specifica. Puoi farlo da Utilizzo batteria, ma solo se le app sono state alimentate a batteria negli ultimi sette giorni.

La seconda possibilità prevede questa procedura:

Vai in Impostazioni ;

; prosegui in App – App e funzionalità ;

; da qui, fai clic sull’ icona delle impostazioni accanto a un’app (i tre punti);

accanto a un’app (i tre punti); dunque scegli Opzioni avanzate ;

; scorri verso il basso fino a Autorizzazioni per le app in background ;

; seleziona Mai per impedire l’esecuzione dell’app in background o Potenza ottimizzata per eseguirla solo se la batteria è carica (ciò in base alla percentuale scelta nelle impostazioni di risparmio batteria).

9- Pulizia delle vecchie app

Gli smartphone ti danno consigli su cosa eliminare per liberare spazio di archiviazione e, seguendo l’esempio da questo settore, Windows 11 fa la stessa cosa. Se tendi a scaricare molte app, Windows suggerirà quali programmi potresti eliminare in base alla cronologia di utilizzo. Puoi utilizzare Senso di archiviazione per eliminare automaticamente i file temporanei, ma i suggerimenti per la pulizia vanno oltre tutto ciò.

Per effettuare le “pulizie di primavera” sul tuo computer:

Vai su Start – Impostazioni – Sistema – Archiviazione ;

; da qui vedrai un’analisi dettagliata dell’utilizzo dello spazio di archiviazione, inclusi documenti, app e funzionalità, desktop e file temporanei;

fai clic su Mostra più categorie per visualizzare un’analisi ancora più dettagliata;

per visualizzare un’analisi ancora più dettagliata; seleziona Suggerimenti per la pulizia al fine di visualizzare i file e le app che il sistema operativo considera superflui.

10- Messa a fuoco assistita

Tra le funzionalità nascoste di Windows 11 più interessanti figura anche la Messa a fuoco assistita. Niente è più fastidioso che cercare di rimanere concentrati mentre si è bombardati da notifiche. Rimani completamente concentrato disattivando le notifiche durante gli orari prestabiliti attraverso questo strumento così utile.

Windows 11 ha inglobato questa funzionalità nelle impostazioni dell’orologio: ma come attivare Messa a fuoco assistita? Basta fare clic con il pulsante destro del mouse nella barra delle notifiche e scegliere Impostazioni notifiche. Espandendo il menu offerto è possibile gestire le opzioni disponibili per disattivare le notifiche.

Qui puoi scegliere di ricevere solo le notifiche dai tuoi contatti o dalle app più importanti o di ricevere le stesse solo in determinati orari della giornata. Puoi anche regolare Messa a fuoco per attività specifiche, come ad esempio quando un’app è aperta a schermo intero o stai giocando e non vuoi essere disturbato.

Domande frequenti

Andiamo dunque ad analizzare una piccola lista di FAQ a tema funzioni avanzate di Windows 11.

Non riesco a trovare il Pannello di controllo nel menu Start nascosto. Fa ancora parte di Windows 11?

Potresti aver notato che il Pannello di controllo non è elencato nel menu Start nascosto. In realtà, è stato rimosso anche da quest’ultimo già in Windows 10. Tuttavia, il Pannello di controllo è ancora presente in Windows 11.

Esistono diversi modi per accedervi, ma il più semplice è aprire il menu Start e cercare Pannello di controllo.

Cosa succede alle mie notifiche quando la Messa a fuoco assistita è attiva?

Tutte le tue notifiche esistono ancora: semplicemente non sarai disturbato da suoni o pop-up di sorta.

Apri la finestra di notifica per visualizzare tutto ciò che ti sei perso. Puoi anche selezionare una voce apposita, presente nelle impostazioni di Messa fuoco assistita per visualizzare tutto ciò che non hai potuto vedere.

Perché in Appunti non appaiono elementi salvati?

Gli Appunti non sono attivati per impostazione predefinita. Pur potendo utilizzare la funzione copia e incolla come in passato, utilizzare questa funzione è un qualcosa di attivabile a parte.

Premi Win + V e vedrai un pulsante denominato Attiva se questa funzione è inattiva. Una volta attivati gli Appunti, premi nuovamente Win + V per accedere rapidamente alla tua cronologia di salvataggi.

Fonte maketecheasier.com