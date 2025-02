Fitbit Sense 2 e Amazfit Active 2: quale fitness tracker è il migliore per i camminatori?

Nel mondo dei dispositivi indossabili, il Fitbit Sense 2 e l'Amazfit Active 2 emergono come opzioni popolari per il monitoraggio della salute e del fitness. Mentre il prezzo del Fitbit Sense 2 si attesta a 249 dollari, l'Amazfit Active 2 è decisamente più accessibile, costando solo 99 dollari. Nonostante le differenze di prezzo, entrambi i dispositivi offrono una gamma di funzionalità di monitoraggio e un design accattivante, ma quale dei due si dimostra il più efficiente durante l'attività fisica? Scopriamolo.

Confronto tra design e funzionalità

Il Fitbit Sense 2 rappresenta il prodotto di punta di Google, integrando tecnologie avanzate di monitoraggio della salute con altre funzionalità smart, come il supporto per Google Wallet e Google Maps. Grazie a un touch screen luminoso e reattivo, è facile navigare tra le varie opzioni e funzionalità, rendendo l'esperienza d'uso altamente intuitiva.

D'altro canto, l'Amazfit Active 2 offre un impressionante pacchetto di funzionalità a un prezzo contenuto. Dotato di un case completamente in metallo, di uno schermo AMOLED e di tasti fisici, l'Amazfit è anche sorprendentemente leggero. Tra le sue caratteristiche spiccano strumenti per il tracciamento del fitness, della salute e del sonno, solitamente riservati a modelli molto più costosi. La durata della batteria è un ulteriore punto a suo favore, con oltre una settimana di uso continuo.

Test di camminata e precisione del tracciamento

Per determinare quale dispositivo offre un tracciamento più accurato, è stata condotta una prova di camminata attorno al Lago Washington a Seattle. Indossando il Fitbit Sense 2 al polso destro e l'Amazfit Active 2 al sinistro, sono stati registrati accuratamente i passi lungo il percorso. Mentre il Fitbit permette di impostare quale polso sia dominante, l'Amazfit non offre questa opzione.

Durante la prova, i passi sono stati conteggiati manualmente, con l'aggiunta di un tracker di controllo per verificare anche la distanza percorsa e il dislivello. Con un percorso di oltre tre miglia e l'equivalente di 28 piani saliti, i dati emersi dal test hanno rivelato alcune differenze significative tra i due dispositivi.

Risultati del test di camminata

Al termine della prova, i dati erano i seguenti: il Fitbit Sense 2 ha registrato 6.187 passi, mentre l'Amazfit Active 2 ha riportato 6.116 passi, rispetto a un conteggio manuale di 6.000. In termini di distanza, l'Amazfit è risultato migliore, segnando 3,16 miglia rispetto alle 2,82 miglia del Fitbit. È interessante notare che il Fitbit ha registrato un numero di passi maggiore ma una distanza inferiore, il che solleva interrogativi sulla sua precisione complessiva.

Per quanto riguarda il dislivello, il Fitbit ha segnalato 280 piedi, mentre l'Amazfit ha sovrastimato a 368 piedi. Qui, il dato di elevazione del Fitbit si è rivelato più allineato con il conteggio, anche se entrambi i dispositivi hanno tentato di fornire misurazioni rispetto a un controllo esterno.

Analisi frequenza cardiaca e durata della batteria

Il monitoraggio della frequenza cardiaca ha fornito risultati contrastanti. Il Fitbit ha rilevato una frequenza media di 116 bpm e un massimo di 164 bpm, dati che sono risultati coerenti con altre misurazioni effettuate in passato. Al contrario, i dati dell'Amazfit apparivano anomali, con una frequenza media di 101 bpm e un massimo di 136 bpm, sollevando dubbi sulla loro affidabilità.

In termini di consumo batteria, l'Amazfit ha dimostrato di essere più parsimonioso nel consumo energetico, con una diminuzione del 0% durante l'ora di camminata, rispetto al 2% del Fitbit. Ciò ha aggiunto un ulteriore vantaggio all'Amazfit, specialmente per coloro che desiderano un dispositivo in grado di resistere a lungo durante le attività quotidiane.