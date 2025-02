Fitbit: problemi di batteria e controversie dopo aggiornamento Google

L'ultimo aggiornamento di Google per gli smartwatch Fitbit sta creando parecchie preoccupazioni tra gli utenti, che si trovano ora a dover affrontare un significativo problema di durata della batteria. I possessori dei modelli Sense e Versa 3 segnalano un drastico calo della vita della batteria, che scende da un intervallo di 3-5 giorni a meno di 24 ore. Questo articolo esplorerà la situazione attuale, analizzando le lamentele degli utenti e le misure adottate da Google.

I problemi di batteria degli smartwatch Fitbit

Un numero limitato di unità degli smartwatch Fitbit Sense ha mostrato gravi difetti relativi alla batteria, generando un'ondata di lamentele su piattaforme come Reddit e i forum ufficiali di Fitbit. Molti utenti, un tempo soddisfatti della lunga autonomia dei loro dispositivi, ora si ritrovano costretti a ricaricare i loro smartwatch ogni giorno. Questo cambiamento ha colpito duramente la reputazione di Fitbit, il cui prodotto era stato acquistato principalmente per la sua offerta di lunga durata della batteria.

Le segnalazioni indicano che dopo l'installazione dell'aggiornamento, l'autonomia è diminuita drasticamente, portando a richieste di chiarimento su cosa sia andato storto. La fiducia dei clienti, un tempo salda, sembra ora vacillare. Non è solo un inconveniente, ma anche una vera e propria delusione per chi ha investito in questi dispositivi non solo per le loro funzionalità, ma anche per la promessa di un’autonomia prolungata.

La risposta di Google e le conseguenze

Google ha intrapreso alcune azioni per affrontare il problema di surriscaldamento riscontrato nei dispositivi, riducendo però la capacità della batteria. Questa decisione non è stata ben accolta dagli utenti, che si sentono traditi per un costo d'acquisto che, in alcuni casi, supera i 250 dollari. La misura correttiva proposta, un credito di 50 dollari, è stata vista come insufficiente dai consumatori, che si aspettano una soluzione più consistente per il disagio creato.

È importante sottolineare che Google ha dichiarato che solo una piccola percentuale di unità è stata colpita da questo problema di surriscaldamento. Tuttavia, questa affermazione ha suscitato scetticismo tra i possessori degli smartwatch colpiti, che si chiedono come verificare se il proprio dispositivo faccia parte della lista di quelli interessati. Per avere chiarimenti, gli utenti devono inviare una richiesta e attendere fino a una settimana per ricevere una risposta.

Critiche e sanzioni precedenti

La situazione attuale non è l'unica sfida che Fitbit si trova ad affrontare. Recentemente, l'azienda è stata condannata a versare una multa significativa a causa dei problemi che alcuni smartwatch Ionic hanno generato, incluso il rischio di scottature per gli utenti. Anche altri orologi indossabili della società hanno mostrato analoghi difetti di surriscaldamento, rendendo necessarie misure di sicurezza più rigorose.

La proposta di Google per risolvere i problemi di surriscaldamento sembra dunque avere un'implicazione diretta sulla funzionalità degli smartwatch. Anche se l'azienda afferma che l'aggiornamento è stato pensato per migliorare la stabilità della batteria, gli utenti sono in gran parte insoddisfatti e sperano che si possa trovare una soluzione più soddisfacente.

In attesa di ulteriori sviluppi, permangono dubbi sulla trasparenza dell'azienda e sulla sua capacità di gestire adeguatamente questa situazione di crisi. Gli utenti di Fitbit sono ansiosi di sapere se riceveranno una compensazione più significativa e, soprattutto, se potranno tornare a fidarsi dei loro smartwatch in futuro.