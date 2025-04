Esenzione dalle tariffe per i prodotti tecnologici: ecco cosa cambia per Apple e i consumatori

In un clima economico incerto, il recente annuncio di esenzione dalle tariffe per alcuni prodotti tecnologici ha colpito nel segno. Tra i maggiori beneficiari di questa decisione c’è Apple, che assemblando i propri dispositivi in Cina, si trova a dover affrontare sfide notevoli. Le misure tariffarie, in particolare quelle relative ai beni importati dalla Cina, hanno caratterizzato il mercato negli ultimi anni e continuano a influenzare le strategie delle aziende.

Esenzione delle tariffe e impatti su Apple

Le esenzioni introdotte nella legislazione tariffaria riguardano vari prodotti, tra cui smartphone e computer portatili, ma, soprattutto, i processori e i chip di memoria. Questi dispositivi, prodotti al di fuori degli Stati Uniti, sono soggetti a tariffe elevate al momento dell’importazione. Apple, il colosso della tecnologia, ha guadagnato notevolmente da questa revoca, poiché l’azienda assembla la maggior parte dei suoi iPhone in Cina. Con un’aliquota tariffaria del 125%, l’assenza di esenzioni avrebbe obbligato Apple a confrontarsi con scelte difficili.

Senza questa esenzione, Apple avrebbe dovuto decidere se assorbire completamente le tariffe, continuare a mantenere i prezzi attuali, aumentare solo una parte dei costi e trasferire il resto ai consumatori, oppure trasferire l’intero onere fiscale sui clienti. Quest’ultima opzione avrebbe portato a un fortissimo aumento dei prezzi, con previsioni che parlavano di un raddoppio o addirittura un triplo dell’attuale costo degli iPhone sul mercato americano, una prospettiva che avrebbe avuto gravi ripercussioni sulle vendite.

Vantaggi per i concorrenti e influssi sul mercato

Oltre a beneficiari come Apple, l’esenzione sta favorendo anche altri produttori internazionali di elettronica, tra cui Samsung. Anche se la società sudcoreana produce la maggior parte dei suoi dispositivi in Vietnam, ha affrontato una tariffa del 10% sui telefoni venduti negli Stati Uniti fino all’introduzione di questa esenzione. La situazione non è diversa per Google, che, pur producendo alcuni Pixel in Cina, ha ampliato la sua produzione in Vietnam e in India. Nel prossimo triennio, Google prevede di trasferire la maggior parte della produzione dei Pixel nel subcontinente indiano.

Inoltre, a beneficiare della nuova disposizione ci sono anche i produttori di attrezzature per chip, come ASML e TSMC. Oggetti come le macchine litografiche utilizzate nella produzione di semiconduttori sono parte delle esenzioni, consentendo così a aziende come TSMC di continuare a usufruire delle tecnologie senza la preoccupazione di costi aggiuntivi.

Benefici per i consumatori e andamento del mercato azionario

Mentre le compagnie tecnologiche stanno esultando per questa decisiva notizia sugli scambi tariffari, potrebbe essere proprio il consumatore finale a trarre il maggiore giovamento. La possibilità di acquistare i propri dispositivi preferiti senza l’ombra di aumento dei prezzi permette di mantenere un accesso attuale e conveniente alla tecnologia. In attesa di ulteriori sviluppi, i titolari di azioni di Apple hanno registrato oggi un rialzo al termine della sessione di contrattazioni, chiudendo a 198,15 dollari, con un incremento superiore al 4%.

Le esenzioni potrebbero tuttavia non durare a lungo, vista la possibilità di un’imminente modifica delle aliquote. Una relazione recente suggerisce che potrebbero registrarsi variazioni significative delle tariffe sui prodotti attualmente esenti, includendo una potenziale riduzione delle tasse per i beni cinesi importati negli Stati Uniti. È bene rimanere vigili e pronti a comunicare eventuali aggiornamenti sulla situazione.